Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je tokom američko-izraelskog rata sa Iranom obavio "tajnu posetu" Ujedinjenim Arapskim Emiratima i sastao se sa predsednikom te zemlje Mohamedom bin Zajedom el Nahjanom, saopštila je u sredu Netanjahuova kancelarija.

"Poseta je rezultirala 'istorijskim prodorom' u odnosima između Izraela i UAE", saopštila je kancelarija izraelskog premijera , ne navodeći kada se putovanje dogodilo.

Ova objava je prvi put da je Izrael javno priznao Netanjahuovu posetu UAE.

"Istorijski proboj" može se odnositi na raspoređivanje izraelske baterije Gvozdena kupola u UAE. Ranije ovog meseca, CNN je izvestio da je Netanjahu tajno naredio izraelskoj vojsci da pošalje u UAE bateriju sistema dizajniranog za presretanje projektila kratkog dometa, kao i vojnike koji će njime upravljati.

U to vreme, nekoliko izraelskih zvaničnika je izjavilo za CNN da, kako se UAE distanciraju od svojih tradicionalnih saveznika zbog njihovog stava o ratu u Iranu, Izrael vidi neviđenu priliku za dalje jačanje veza između dve zemlje.