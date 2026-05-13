Poljsko ratno vazduhoplovstvo presrelo je danas ruski izviđački avion iznad međunarodnih voda u Baltičkom moru, saopšteno je iz vojske Poljske, uz napomenu da se let ruskog aviona smatra potencijalnom pretnjom i provokacijom.

"Avion je leteo u međunarodnom vazdušnom prostoru bez podnetog plana leta i sa isključenim transponderima. Nije bilo kršenja poljskog vazdušnog prostora", navodi se u saopštenju vojske, prenosi Rojters.

Ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinijak-Kamiš rekao je da letovi vojnih aviona bez uključenih transpodera mogu predstavljati pretnju drugim avionima i da će poljski vojni piloti uvek reagovati.

Ovo je još jedna agresivna akcija Ruske Federacije i test naših sistema protivvazdušne odbrane", poručio je ministar.

Kurir.rs/Rojters

