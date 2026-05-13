Republikanci u američkom Senatu u sredu su ponovo blokirali rezoluciju koju su predložili demokrate, a čiji je cilj bio okončanje rata u Iranu dok ne dobiju odobrenje Kongresa.

Iako predlog nije usvojen, bio je bliži usvajanju nego ikad ranije, jer su za njega glasala i tri republikanca. Ovo je već sedmi put ove godine da su republikanci u Senatu zaustavili sličnu meru, piše Rojters.

Tesno glasanje na obe strane

Senat je odbacio dalje razmatranje rezolucije sa 50 glasova protiv i 49 za, a glasanje je uglavnom pratilo stranačku liniju. Tri republikanca - Rend Pol iz Kentakija, Suzan Kolins iz Mejna i Lisa Murkovski iz Aljaske - pridružili su se demokratama u podršci meri. S druge strane, demokrata Džon Feterman iz Pensilvanije glasao je zajedno sa republikancima da je blokiraju. Predloženu rezoluciju podneo je senator Džef Merkli iz Oregona.

Spor oko roka od 60 dana

To je bilo prvo glasanje u Senatu otkako je 1. maja istekao rok od 60 dana koji Zakon o ratnim ovlašćenjima daje predsedniku da preduzme vojnu akciju bez odobrenja Kongresa.

Prema zakonu iz 1973. godine, usvojenom kao odgovor na Vijetnamski rat, predsednik može da preduzme vojnu akciju samo 60 dana pre nego što mora da je prekine, zatraži odobrenje Kongresa ili zatraži produženje od 30 dana zbog „neophodne vojne nužnosti“. Predsednik Donald Tramp je proglasio sporazum sa Iranom „završenim“ nakon isteka roka.

Demokrate tvrde da sukob nastavlja

Demokrate osporavaju Trampovu tvrdnju da rok ne važi zbog primirja, napominjući da sukob još uvek traje. „Nije došlo do prekida neprijateljstava“, rekao je senator Merkli novinarima uoči glasanja. Pritom je naveo američku blokadu iranskih luka i napade na iranske brodove, kao i iransku blokadu Ormuskog moreuza i napade na američke brodove i tankere. „Obe strane su i dalje uključene u neprijateljstva i stoga ne prihvatam da je rok od 60 dana poništen“, dodao je.

Ustavna ovlašćenja i najava novih pokušaja

Merkli i drugi demokratski senatori najavili su planove da već sledeće nedelje uvedu novu rezoluciju o ratnim ovlašćenjima i to će činiti svake nedelje dok se rat ne završi ili dok Tramp ne zatraži odobrenje Kongresa. Demokrate u Predstavničkom domu su takođe uvele slične rezolucije, ali su i njih blokirali republikanci. Demokrate pozivaju Trampa da zatraži odobrenje Kongresa za upotrebu vojne sile, napominjući da prema Ustavu SAD, Kongres, a ne predsednik, ima ovlašćenje da objavi rat. Upozoravaju da je Tramp možda uvukao zemlju u dugotrajan sukob bez jasne strategije.

Stav republikanaca i Bele kuće

S druge strane, republikanci i Bela kuća tvrde da su Trampovi potezi legalni i u okviru njegovih ovlašćenja kao vrhovnog komandanta da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija. Neki republikanci u Kongresu optužili su demokrate da su podneli rezolucije o ratnim ovlašćenjima isključivo zbog stranačkog protivljenja Trampu.