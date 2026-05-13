NATO je saopštio da je danas završio vežbu "Nepokolebljivo odvraćanje 2026" u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi, kao i u sedištu Savezničke komande za operacije (ACO) i drugim lokacijama širom Evrope, uključujući Zajednički ratni centar NATO-a (JWC) i Evropsku komandu SAD.

U saopštenju se navodi da je u vežbi "Nepokolebljivo odvraćanje 2026", koja je počela 5. maja, učestvovalo svih 32 članica NATO-a.

To je prva vežba koja je obuhvatila sva sedišta Zajedničke komande snaga NATO-a, i koja je uključila i najnoviju Zajedničku komandu snaga NATO-a u Norfolku, a tokom nje su testirani integrisani vojni planovi NATO-a u okviru Koncepta za odvraćanje i odbranu evroatlantskog područja, uz fokus na Arktik i daleki sever.

"Strateško okruženje u kojem služimo, koje vidi saradnju između potencijalnih protivnika širom sveta, je složeno i opasno i podseća nas da mir u današnjem svetu zahteva snagu.

Vežba poput 'Nepokolebljivog odvraćanja' omogućava da povećamo našu snagu kao lidera i štabova, uz pomoć veštačke inteligencije, kako bismo odvraćali i branili evroatlantski region", rekao je general američkog vazduhoplovstva Aleksus G. Grinkevič, koji je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi i komandant Evropske komande vojske Sjedinjenih Američkih Država.

Vežba je uključivala fiktivni, ali geografski tačan scenario, zasnovan na pristupu od 360 stepeni, kako bi se simulirala kriza na celom terenu operacije, i kako bi se testirala aktivacija strateškog odbrambenog plana.