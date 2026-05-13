Slušaj vest

Turske vlasti privele su 324 osobe osumnjičene za povezanost sa terorističkom organizacijom Islamska država (ISIS) u velikoj akciji sprovedenoj širom zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske.

U saopštenju se navodi da su hapšenja izvršena u 47 provincija, a među privedenima su osobe osumnjičene za finansiranje ISIS-a, kao i pojedinci za koje se smatra da su ranije bili aktivni u toj organizaciji.

"Za mir, jedinstvo i solidarnost naše nacije, nastavljamo naše operacije neumorno, dan i noć, 365 dana u godini", navodi se u saopštenju ministarstva, uz napomenu da nisu objavljeni detalji o nacionalnosti uhapšenih, preneo je AP.

Turska je i ranije sprovodila slične akcije protiv pripadnika IS, koji je u toj zemlji izvodio više smrtonosnih napada, uključujući pucnjavu u istanbulskom noćnom klubu tokom novogodišnje noći 2017. godine, kada je ubijeno 39 ljudi.

U decembru prošle godine, došlo je do oružanog sukoba između pripadnika ISIS i policije na severozapadu Turske, u kojem je poginulo troje policajaca i šest ekstremista.

Prošlog meseca, tri napadača otvorila su vatru na policiju ispred zgrade u kojoj se nalazi konzulat Izraela u Istanbulu, nakon čega je usledio oružani obračun u kojem je jedan napadač ubijen.