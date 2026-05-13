Naučnici sa Sibirskog univerziteta za inženjerstvo i biotehnologiju razvili su i patentirali novu metodu proizvodnje takozvanog "providnog drveta", inovativnog materijala koji spaja prirodnu estetiku drveta, njegovu mehaničku čvrstoću i sposobnost prenošenja svetlosti.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo prosvete i nauke, reč je o razvoju koji bi mogao da otvori nove mogućnosti za primenu drveta u građevinarstvu, uređenju enterijera i proizvodnji savremenih završnih materijala.

Prema navodima iz Ministarstva, materijal se dobija od drvene podloge koja prolazi kroz procese delignifikacije i beljenja, nakon čega se tretira specijalnim impregnacionim sredstvom.

Kao rezultat tog postupka, drvo dobija visoku optičku propustljivost, dok istovremeno zadržava prirodnu strukturu i mehaničku čvrstoću.

Za ovaj razvoj već je odobren patent.

Iz Ministarstva su naveli da "providno drvo" kombinuje izdržljivost, pouzdanost i dekorativna svojstva, zbog čega ima širok spektar potencijalnih primena.

Materijal bi mogao da se koristi za izradu panela, pregrada, nameštaja i dekorativnih elemenata koji omogućavaju meko i difuzno osvetljenje prostora, čime se doprinosi stvaranju udobnijeg i estetski prijatnijeg okruženja.

Kao jedna od značajnih prednosti ističe se i mogućnost uštede energije.

Zahvaljujući sposobnosti da propušta dnevnu svetlost, providno drvo bi moglo da smanji potrebu za veštačkim osvetljenjem tokom dnevnih sati u objektima u kojima se bude koristilo.

Kurir.rs/RTS

