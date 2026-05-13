Slušaj vest

Nemačko pravosuđe podiglo je teške optužbe protiv pedijatra iz Brandenburga, kojeg terete za čak 130 krivičnih dela seksualnog zlostavljanja i silovanja dece.

Kako je saopštilo Javno tužilaštvo u Potsdam, najveći deo krivičnih dela osumnjičeni lekar navodno je počinio tokom obavljanja profesionalne dužnosti.

Prema navodima tužilaštva, pedijatar (45) bio je zaposlen u jednoj bolničkoj grupi, a optužbe se odnose na period od decembra 2013. do novembra 2025. godine.

Slučaj je otkriven nakon što je majka jednog deteta u novembru 2025. godine prijavila navodno zlostavljanje tokom pregleda u bolnici, zapadno od Berlina. Nakon prijave, policija je sprovela pretrese i zaplenila veliki broj elektronskih uređaja i nosača podataka.

Osumnjičeni se od tada nalazi u pritvoru zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivična dela.

Bolnička grupa Havelland Kliniken još u januaru je najavila internu istragu i preispitivanje mera zaštite pacijenata. Prema njihovom saopštenju, tokom jednog pregleda prekršen je princip "četiri oka", koji podrazumeva prisustvo dve osobe tokom pregleda deteta.

- Pokrenuta je interna istraga. Ovi navodi ozbiljno potresaju poverenje pacijenata i njihovih porodica - izjavio je medicinski direktor Majk Lehsnau.

Regionalni sud sada treba da odluči da li će protiv pedijatra biti pokrenut glavni sudski postupak.

Kurir.rs/Der Spigel

Ne propustitePlanetaNUDILA SVOJU ĆERKU (7) OSUĐENOM ZLOSTAVLJAČU DECE! Majka iz pakla osuđena za samo 75 minuta: Tražila 2.000 evra za BILO ŠTA, pakao je tu tek POČEO!
shutterstock_2086474642 copy.jpg
HrvatskaUHAPŠEN HRVAT (29) PREDATOR, ZLOSTAVLJAO OKO 20 DECE! Vodio globalnu mrežu PEDOFILA s više od 250 članova! Policija uputila HITAN APEL roditeljima!
1004-shutter.jpg
DruštvoŽarić Kovačević: Srbija izuzetno posvećena zaštiti dece od seksualnog nasilja! Ministraka govorila na važnom evropskom događaju na Malti
Ministar Jelena Žarić Kovačević na Malti (1).jpeg
PlanetaZLOSTAVLJALI SVOJE USVOJENE SINOVE! Otkriveni slučajno, policija se zgrozila prizorom tokom racije - jedna osoba izvedena POTPUNO NAGA iz kuće HORORA!
62c3b7e3-cf03-41f9-b4aa-885feff2652a.jpg