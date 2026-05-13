Nemačko pravosuđe podiglo je teške optužbe protiv pedijatra iz Brandenburga, kojeg terete za čak 130 krivičnih dela seksualnog zlostavljanja i silovanja dece.

Kako je saopštilo Javno tužilaštvo u Potsdam, najveći deo krivičnih dela osumnjičeni lekar navodno je počinio tokom obavljanja profesionalne dužnosti.

Prema navodima tužilaštva, pedijatar (45) bio je zaposlen u jednoj bolničkoj grupi, a optužbe se odnose na period od decembra 2013. do novembra 2025. godine.

Slučaj je otkriven nakon što je majka jednog deteta u novembru 2025. godine prijavila navodno zlostavljanje tokom pregleda u bolnici, zapadno od Berlina. Nakon prijave, policija je sprovela pretrese i zaplenila veliki broj elektronskih uređaja i nosača podataka.

Osumnjičeni se od tada nalazi u pritvoru zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivična dela.

Bolnička grupa Havelland Kliniken još u januaru je najavila internu istragu i preispitivanje mera zaštite pacijenata. Prema njihovom saopštenju, tokom jednog pregleda prekršen je princip "četiri oka", koji podrazumeva prisustvo dve osobe tokom pregleda deteta.

- Pokrenuta je interna istraga. Ovi navodi ozbiljno potresaju poverenje pacijenata i njihovih porodica - izjavio je medicinski direktor Majk Lehsnau.

Regionalni sud sada treba da odluči da li će protiv pedijatra biti pokrenut glavni sudski postupak.