Ujedinjeni arapski emirati demantovali su tvrdnje iz kancelarije izraelskog premijera da je Benjamin Netanjahu posetio zemlju tokom rata protiv Irana.

Netanjahuova kancelarija je ranije saopštila da je izraelski premijer „tajno posetio UAE i sastao se sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata“, javila je Al Džazira.

Zvanična novinska agencija UAE, WAM, izdala je saopštenje kao odgovor na tvrdnje.

„Ujedinjeni Arapski Emirati negiraju ono što se širi o poseti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zemlji ili o prijemu bilo koje izraelske vojne delegacije na svojoj teritoriji“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dalje razrađuje priroda odnosa sa Izraelom. „UAE potvrđuju da su njihovi odnosi sa Izraelom javni i uspostavljeni u okviru dobro poznatih i javno objavljenih Avramovih sporazuma. Ovi odnosi nisu zasnovani na tajnosti ili tajnim sporazumima. Stoga su sve tvrdnje o neotkrivenim posetama ili sporazumima neosnovane, osim ako ih ne izdaju nadležni zvanični organi u UAE“, dodaje se.

Na kraju se upućuje apel medijima: „Država poziva medije da budu precizni i da ne šire nedokumentovane informacije niti ih koriste za stvaranje političkog utiska“.