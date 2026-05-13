Zdravlje iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi značajno se pogoršalo zbog progresije vaskularne bolesti, saopštila je u sredu njena fondacija.

Mohamadi, koja je bila u zatvoru u iranskom gradu Zandžanu, prebačena je u nedelju u teheransku bolnicu.

Medicinski tim koji leči Mohamadi objavio je da je „deo centralnog nervnog sistema u mozgu odgovoran za autonomnu kontrolu i preciznu regulaciju krvnog pritiska pretrpeo funkcionalno oštećenje“.

Pedesetčetvorogodišnjakinja je trenutno hospitalizovana, a njeni lekari su naglasili da „ne bi trebalo da se vraća u zatvorsko okruženje zbog svoje fizičke nesposobnosti da izdrži dalje stresne uslove“.

Mohamadi je 2023. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za borbu protiv ugnjetavanja žena i smrtne kazne u Iranu, kao i za posvećenost ljudskim pravima i slobodama. Pošto je bila u zatvoru kada je primila nagradu, njena deca su je primila u njeno ime.