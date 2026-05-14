Sjedinjene Američke Države se nadaju da će ubediti Kinu da preuzme aktivniju ulogu i izvrši pritisak na Iran da promeni svoje postupke u Zalivu, rekao je državni sekretar SAD Marko Rubio.

Rubiova izjava dolazi uoči zvanične posete američkog predsednika Donalda Trampa Pekingu, a preneta je u intervjuu za Foks njuz emitovanom u sredu, piše Rojters.

Pritisak na Teheran pred posetu Pekingu

Američki državni sekretar je izneo svoje gledište u intervjuu sa voditeljem Šonom Hanitijem. Iako nije precizirao kakvu bi tačno ulogu Kina trebalo da igra, njegova izjava sugeriše da Vašington vidi Peking kao partnera koji može uticati na Teheran da odustane od svojih trenutnih aktivnosti u regionu.

Rubiova izjava dolazi u trenutku kada Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o mogućem sporazumu, čak i dok američki predsednik Donald Tramp kaže da je najnoviji iranski predlog „neprihvatljiv“. Uprkos tome, američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da veruje da se u razgovorima postiže napredak.

„Mislim da napredujemo. Fundamentalno pitanje je, hoćemo li postići dovoljan napredak da ispunimo predsednikovu crvenu liniju?“, rekao je Vens novinarima u Beloj kući. Dodao je da Trampova administracija želi da osigura da Iran „nikada ne dobije nuklearno oružje“.

Detalji pregovora iz iranske perspektive

Istovremeno, Mahmud Nabavijan, član iranskog pregovaračkog tima, predstavio je detalje nedavnih pregovora u Islamabadu, javlja Al Džazira pozivajući se na agenciju ISNA. Prema njegovim tvrdnjama, SAD su od Irana zahtevale potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i uklanjanje celokupnog materijala obogaćenog do 60 odsto.

Zauzvrat, Vašington je navodno ponudio da oslobodi šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Nabavijan je takođe preneo izjavu predsednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa, koji je upozorio da bi Iran mogao da „sravni sa zemljom svu infrastrukturu u regionu za manje od pola dana“.

Tvrdnje o iznenadnom preokretu u SAD

Prema Nabavijanu, Vens je nakon kontakta sa Trampom predložio nastavak pregovora na osnovu američkog plana, sa čime je iranska strana pristala. Međutim, on tvrdi da je potom američki potpredsednik iznenada objavio da Tramp neće prihvatiti takav sporazum, što je, prema iranskoj strani, u suprotnosti sa kasnijim američkim tvrdnjama o napretku pregovora.