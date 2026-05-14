Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas na samitu Bukureštanske devetorke (B9) u glavnom gradu Rumunije da je Rusija i dalje glavna pretnja NATO-u i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu Alijanse.

On je poručio da NATO prolazi kroz promene koje bi podrazumevale da evropske članice preuzmu više odgovornosti.

"Rusija ostaje direktna pretnja NATO-u. Moramo da učinimo sve da zaštitimo članice, a jača Ukrajina danas znači bezbedniju Evropu sutra", naglasio je generalni sekretar NATO-a, dodajući da Ukrajina mora da ima dovoljno sredstava da ostane u borbi, prenosi rumunski portal Digi24.

On je naveo da su lideri NATO-a u Parizu već razgovarali o mogućem okviru mirovnog sporazuma i ocenio da je već "dogovoreno 90 do 95 odsto" mogućeg teksta, dok je odluka o eventualnom prekidu vatre na Ukrajini.

Što se tiče daljih koraka u vezi sa mogućim mirovnim procesom, Rute je poručio da je odgovornost sada na Moskvi i da Rusija mora da pokaže spremnost za naredne poteze.

"Lopta je na strani Putina"

"Za sada je lopta na strani Putina. On mora da povuče sledeći potez", izjavio je generalni sekretar NATO-a.

Govoreći o NATO-u, Rute je naveo da Alijansa prolazi kroz transformaciju u uslovima globalnih tenzija i da koncept "NATO 3.0" podrazumeva jači savez uz veće evropsko preuzimanje odgovornosti.

Rute je pojasnio da "NATO 3.0" znači snažniji NATO u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako u nuklearnom, tako i u konvencionalnom smislu, uz veći doprinos evropskih saveznika.

"Dogovorili smo se da idemo ka izdvajanjima za odbranu od 5 odsto BDP-a. Neke zemlje su već prešle taj prag, druge mu se približavaju, ali moramo da budemo iskreni da i unutar NATO-a postoje naše unutrašnje diskusije", rekao je Rute, prenosi rumunski Euronews.

On je potvrdio da u Vašingtonu postoje određena nezadovoljstva u vezi sa angažmanom saveznika u aktuelnim krizama, uključujući i sukob sa Iranom, ali je ocenio da su poruke SAD jasno shvaćene među članicama.

"Vidimo značajan porast ispunjavanja preuzetih obaveza. To se vidi i u Rumuniji, gde smo juče videli američke avione kako dopunjuju gorivo", rekao je Rute.

Govoreći o bezbednosti morskog saobraćaja i na Bliskom istoku, Rute je naveo da se u oblasti Ormuskog moreuza sprovode međunarodne operacije, uključujući francusko-britanske inicijative za uklanjanje mina.

Rute je ponovio da "nema NATO-a bez Sjedinjenih Američkih Država" i istakao važnost transatlantske veze, ali i jačanja evropskih kapaciteta.

Ranije danas, lideri okupljeni na samitu B9 usvojili su zajedničku deklaraciju u kojoj su ocenili da Rusija ostaje najznačajnija i dugoročna pretnja bezbednosti NATO-u, uz poruku o potrebi za jačanjem odbrane istočnog krila Alijanse i nastavkom podrške Ukrajini.