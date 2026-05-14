Peng Lijuan, supruga kineskog predsednika Si Đinpinga, sastala se u utorak u Pekingu sa Kaledom El Enanijem, generalnim direktorom UNESCO.

Peng, koja je specijalni izaslanik UNESCO za unapređenje obrazovanja devojčica i žena, čestitala je El Enaniju na izboru za generalnog direktora UNESCO i izrazila zahvalnost toj organizaciji jer igra važnu ulogu u unapređenju obrazovanja devojčica i žena širom sveta.

Peng je upoznala El Enanija sa razvojem obrazovanja devojčica i žena u Kini i izrazila spremnost da nastavi da obavlja dužnost specijalnog izaslanika, jača saradnju sa UNESCO i promoviše dalji napredak obrazovanja devojčica i žena na globalnom nivou.

El Enani je visoko ocenio doprinos Peng Lijuan unapređenju obrazovanja devojčica i žena širom sveta u svojstvu specijalnog izaslanika. Istakao je da UNESCO ceni dragocenu podršku Kine i dodao da je organizacija spremna da produbi razmenu i saradnju sa Kinom radi daljeg razvoja obrazovanja devojčica i žena širom sveta.