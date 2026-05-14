OVO SE NIJE OČEKIVALO, SI I TRAMP 2 SATA OSTALI IZA ZATVORENIH VRATA! Uoči samita u Pekingu predsednik Kine upozorio na mogući "sukob" sa SAD oko Tajvana (FOTO)
Kineski predsednik Si Đinping ugostio je u Pekingu američkog predsednika Donalda Trampa.
Samit dvojice najmoćnijih državnika sveta održan je nakon odlaganja koje je Bela kuća opravdala ratom koji su SAD i Izrael poveli protiv Irana.
Pored rata u Iranu među glavnim izazovnim temama posete Trampa Kini su i odnos prema Tajvanu koji je Peking smatra kineskom teritorijom, američke carine kineskoj privredi i nadmetanje između dve zemlje oko nadmoći u visokim tehnologijama.
Tramp i Si u Hramu neba nakon razgovora, neće novinarima da kažu da li je bilo reči o Tajvanu: Čekajte
Američki predsednik je nakon bilateralnih razgovora sa Sijem stigao u Hram neba, drevni kompleks hramova u Pekingu i veliku turističku atrakciju u kineskoj prestonici.
BBC navodi da je najavljeno da će Tramp posetiti hram zajedno sa Sijem, koji je tu stigao nakon šefa Bele kuće.
Nakon kratkog poziranja za fotografe, dvojica predsednika su prošetali kompleksom koji je veće dva dana zatvoren za "obične" posetioce.
- Sjajno mesto, neverovatno. Kina je prelepa - kazao je Tramp Siju.
U ovom ogromnom drevnom verskom kompleksu su carevi iz kineskih dinastija dinastija Ming i Ćing prinosili žrtve i molili se za bogate žetve.
Novinari koji prate predsednike tokom posete Hramu neba dva puta su pitali da li je bilo razgovora o Tajvanu, ali ni Tramp ni Si nisu odgovorili na to.
Na pitanje jednog od reportera o napretku postignutom u razgovorima, Tramp je kratko odgovorio.
- Čekajte - poručio je predsednik SAD.
Razgovori trajali dva sata, duplo više nego što je planirano
Bilateralni razgovori Sija i Trampa trajali su oko dva sata, odnosno dvostruko više nego što je bilo planirano.
U Trampovu čast će večeras Si prirediti i veliki državni banket.
Tajvan: Zahvalni na podršci SAD
Tajvan je jedna od ključnih tema razgovora između lidera dve supersile, zbog čega Tajpej veoma pažljivo prati sastanak Trampa i Sija.
Rojters prenosi da je, upitana o samitu u Pekingu, portparolka vlasti na ostrvu koje Kina smatra svojom teritorijom kazala je da su zahvalni na ponovljenoj potvrdi podrške SAD Tajvanu.
Si uoči sastanka: Moguć sukob s Amerikom oko Tajvana; Tramp: Odnosi će biti bolji nego ikada
Uoči početka zvaničnih razgovora kineski mediji objavili su izjavu predsednika Si Đinpinga u kojoj je on upozorio na mogući "sukob" s Amerikom oko Tajvana.
Tramp je Sija opisao kao #velikog lidera" i poručio da će odnosi dve supersile biti "bolji nego ikada ranije".
U pratnji Trampa Mask, Kuk iz "Epla", šef "Invidije"
U pratnji američkog predsednika tokom boravka u Kini su i vodeći ljudi američke industrije visokih tehnologija, poput Ilona Maska iz "Tesle", Tima Kuka iz "Epla" i Džensena Huanga" iz "Invidije".
Tramp je uoči dolaska u Peking kazao da će od Kine zatražiti da se "otvori" prema američkoj industriji.
BBC: Tramp se posle skoro decenije u vratio u snažniju Kinu
Tramp se vratio u Kinu posle skoro cele decenije, pošto je tamo boravio 2017. tokom prvog predsedničkog mandata.
Izveštač BBC iz Pekinga navodi da se šef Bele kuće sada vratio u snažniju Kinu koja ima više samopouzdanja i rešena je da je ceo svet vidi kao stabilnu globalnu silu.
Trump is joined in Beijing by tech bosses, including Tesla's Elon Musk and Nvidia's Jensen Huang - before his arrival he said he would ask China to "open up" to US industry
Trump, who was the last US president to visit in 2017, returns to a stronger, more assertive China keen to portray itself as a stable global power, our China correspondent writes