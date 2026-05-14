NAJMANJE JEDNA OSOBA UBIJENA, VIŠE OD 30 RANJENIH

Rusija je rano jutros napala glavni grad Ukrajine Kijev velikim brojem dronova i raketa, a u napadu je poginula najmanje jedna osoba dok je 31 povređena, objavile su ukrajinske vlasti.

U napadu su pogođeni civilna infrastruktura i stambene zgrade u više ukrajinskih gradova, rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, navodeći da je Kijev pretrpeo najveće gubitke.

Na meti napada u kome su upotrebljene i balističke i krstareće rakete bili su, pored Kijeva, gradovi Kremenčuk, Bila Cerkva, Harkov, Sumi i Odesa, rekla je premijerka.

Šteta je zabeležena u šest kvartova glavnog grada, rekao je šef vojne uprave grada Timur Tkačenko.

On je upozorio da Rusija napada grad sa balističkim raketama i dronovima, i da su oštećene stambene zgrade i civilna infrastruktura.

U kijevskom Darnickom kvartu višespratna stambena zgrada delimično se srušila, a najmanje 27 povređenih osoba izvučeno je iz ruševina, saopštila je ukrajinska hitna služba.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je uništeno 18 stanova.

Vitalij Kličko Foto: AP/Efrem Lukatsky, Shutterstock

On je rekao da ima problema sa snabdevanjem vode na levoj obali grada kao posledica napada.

Hitne službe takođe deluju u kijevskim kvartovima Obolonsji i Holosivskji.

U Dnjeparskom kvartu dron je pogodio krov petospratne stambene zgrade, rekao je Tkačenko. Još jedna zgrada u tom kvartu je oštećena.

Jutrošnji napad usledio je samo nekoliko sati posle napada na Kijev u sredu u kojem je poginulo najmanje šest ljudi, prema navodima predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

U jučerašnjem napadu s 800 dronova, pogođeno je oko 20 ukrajinskih oblasti i bio je jedan od najvećih tokom rata.

Zelenski je rekao da su jučerašnji napadi trajali satima i cilj im je bio da izazovu što više "bola i tuge".