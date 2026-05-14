Ministri spoljnih poslova zemalja članica BRIKS-a počeli su dvodnevni sastanak u Nju Delhiju u vreme kada se blok koji se širi, suočava sa podelama oko rata u Iranu, rastućim cenama energenata i sve većom ekonomskom neizvesnošću.

Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno sa novijim zemljama članicama.

Održava se u vreme kada je rat u Iranu poremetio globalno snabdevanje energentima i podigao cene nafte, a njegovo održavanje se podudara sa sastankom američkog predsednika Donalda Trampa sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu.

Sastanku prisustvuju i iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Kinu predstavlja ambasador Su Feihong, dok je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji ostao u Pekingu tokom Trampove posete.

U centru razgovora šefova diplomatije BRIKS-a će biti energetska bezbednost, sukob na Bliskom istoku i trgovina u lokalnoj valuti.

BRIKS su formirali Brazil, Rusija, Indija i Kina kao grupaciju vodećih rastućih privreda viđenih kao kontrateža institucija predvođenih zapadnim zemljama kao što je G7.

Zemlje osnivači BRIKS

Južna Afrika se pridružila 2010. i blok se proširio dalje 2024. uključenjem Egipta, Etiopije, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Indonezija je postala punopravna članica 2025.

Grupa je nastojala da proširi svoj uticaj zalažući se za veću ulogu u globalnom poretku kojim su dugo dominirale SAD i njihovi zapadni saveznici.

Zadobila je podršku širom delova globalnog juga gde su mnoge zemlje kritikovale finansijske insititucije predvođene zapadom.

Međutim zemlje BRIKS-a ostaju podeljene oko ključnih pitanja, piše agencija Ap.

Indija i Kina nastavljaju da se takmiče za regionalni uticaj, dok se zemlje članice često razlikuju u svojim vezama sa Zapadom.

Ruski rat u Ukrajii je dodatno izložio te razlike.

Proširenje bloka je takođe dodalo napetost.

Konkurentni regionalni interesi dodatno su otežali mogućnost zauzimanja ujedinjenog stava.

Iran

Podele su se dodatno zaoštrile tokom rastućeg sukoba na Bliskom istoku.

Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati su članovi BRIKS-a iako imaju konkurentne interese u regionu.

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova rekao je juče da su neslaganja unutar BRIKS-a oko sukoba sprečila da blok dođe do ujedinjenog stava.

Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE)

Kazem Garibabadi rekao je za indijsku novinsku agenciju PTI da se jedna zemlja članica zalagala za osudu Irana što je komplikovalo napore da se izgradi konsenzus u grupi.

"Hoćemo da indijsko predsedavanje BRIKS-om bude uspešno. Nije dobar pristup slati signal svetu da je BRIKS podeljen. Jedna zemlja insistira na osudi Irana, rekao je Garibabadi.