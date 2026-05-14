Predsednik Kine, Si Đinping, razgovarao je sa predsednikom SAD, Donaldom Trampom, koji je u državnoj poseti Kini, u Velikoj narodnoj dvorani u Pekingu.

Si je istakao da svet prolazi kroz velike promene i da je međunarodna situacija složena i nestabilna. Postavio je pitanje da li Kina i SAD mogu da prevaziđu takozvanu „Tukididovu zamku“ i da uspostave novi model odnosa velikih sila, kao i da zajednički odgovore na globalne izazove i doprinesu većoj stabilnosti sveta. Pitao je i da li Kina i SAD mogu da se fokusiraju na dobrobit oba naroda, budućnost čovečanstva i da zajednički otvore put boljim bilateralnim odnosima.

„To su pitanja za istoriju, čovečanstvo i narode, i na njih lideri velikih sila moraju zajedno da odgovore”, dodao je Si. „Spreman sam da zajedno sa predsednikom Trampom upravljam odnosima Kine i SAD i učinim 2026. godinu istorijskom i prelomnom za kinesko-američke odnose“, rekao je Si. Naglasio je da je Kina posvećena stabilnom, zdravom i održivom razvoju bilateralnih odnosa. „Predsednik Tramp i ja smo se saglasili da uspostavimo konstruktivne strateške i stabilne odnose između Kine i SAD kao novu poziciju za razvoj bilateralnih odnosa, koja će pružiti strateške smernice za razvoj odnosa u naredne tri godine i nadalje, i verujem da će to pozdraviti narodi obe zemlje i međunarodne zajednice”, istakao je Si. Dodao je da „konstruktivna strateška stabilnost“ treba da bude stabilnost zasnovana na saradnji, sa umerenom konkurencijom, razlikama kojima se može upravljati i da bude trajna stabilnost sa predvidivim mirom. „Konstruktivni strateški stabilni odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država nisu samo slogan, već bi trebalo da budu niz mera preduzetih u istom pravcu”, ukazao je Si.

Foto: Kineska medijska grupa

Govoreći o ekonomskim odnosima, Si je rekao da su kinesko-američka trgovinska i ekonomska saradnja zasnovane na obostranoj koristi i zajedničkom dobitku, te da su, zbog međusobnih razlika i nesuglasica, konsultacije na ravnopravnoj osnovi jedino rešenje. Dodao je da su ekonomski i trgovinski timovi dve zemlje prethodnog dana postigli uravnotežen i pozitivan rezultat u konsultacijama, što je ocenio kao dobru vest za obe zemlje i svet.

„Obe strane treba da rade zajedno kako bi održale teško stečeni pozitivni zamah. Kina će nastaviti da širi politiku otvaranja prema svetu, a američke kompanije pozvane su da dodatno prošire saradnju sa kineskom stranom”, naglasio je predsednik Kine.

Si je naveo da dve zemlje treba da nastave da koriste političke, diplomatske i vojne komunikacione kanale, kao i da unaprede saradnju u oblastima ekonomije, zdravstva, poljoprivrede, turizma, kulture i sprovođenja zakona.

Si Đinping je naglasio da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD. Dodao je da rešavanje tog pitanja u pozitivnom pravcu može da održi bilateralne odnose stabilnim, ali da bi negativno rešenje dovelo dve zemlje u sukob, što bi znatno pogoršalo sveukupne odnose Kine i SAD. „Nezavisnost Tajvana je nespojiva sa mirom u Tajvanskom moreuzu. Održavanje mira i stabilnosti Tajvanskog moreuza je najveći zajednički imenilac između Kine i SAD. SAD moraju oprezno da pristupe pitanju Tajvana”, istako je Si.

Tramp je izjavio da mu je velika čast što je posetio Kinu. „Odnosi između SAD i Kine su odlični. Predsednik, Si Đinping, i ja uspostavili smo najduži i najbolji odnos između šefova država SAD i Kine u istoriji, održavajući prijateljsku komunikaciju i rešavajući mnoga važna pitanja”, rekao je Tramp. Dodao je da je predsednik Si veliki vođa, a Kina velika zemlja. „Mnogo poštujem predsednika, Si Đinpinga, i kineski narod. Današnji sastanak je važan sastanak koji je privukao pažnju širom sveta. Spreman sam da sarađujem sa predsednikom Sijem na jačanju komunikacije i saradnje, pravilnom rešavanju razlika, uspostavljanju najboljih odnosa SAD i Kine u istoriji i stvaranju svetlije budućnosti za obe zemlje”, naglasio je Tramp. Rekao je i da su SAD i Kina najvažnije i najmoćnije svetske sile, kao i da saradnja SAD i Kine može doneti mnogo toga dobrog obema narodima, ali i celom svetu. Sa Trampom u delegaciji su i istaknuti predstavnici američke poslovne zajednice. Rekao je da svi oni poštuju i cene Kinu, i pozvao ih da prošire saradnju sa Kinom.

Dva šefa država razgovarala su o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima kao što su situacija na Bliskom istoku, kriza u Ukrajini i Korejsko poluostrvo. Dva šefa su se saglasila da jedan drugom pruže podršku u organizaciji ovogodišnjeg neformalnog sastanka lidera APEK-a i samita G20.