Pred sastanak predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu dogodio se bezbednosni incident, javlja reporter Newsmax Balkans.

Prema njegovim navodima, pre ulaska foto-reportera i kamermana u salu, kod agenta tajne službe iz pratnje predsednika SAD pronađen je službeni pištolj, zbog čega mu kinesko obezbeđenje nije dozvolilo ulazak sa oružjem.

Zbog incidenta početak ulaska snimatelja pomeren je za oko 20 minuta.

Kako je naveo reporter Newsmax Balkans, ostatak događaja protekao je bez problema.

Nakon sastanka, koji je trajao dva sata i 15 minuta, Tramp i kineski domaćini nastavili su program obilaskom kulturnih znamenitosti predviđenih zvaničnim protokolom.

Šta je bilo na sastanku

Posle ceremonije dobrodošlice, dve delegacije imale su razgovor u Velikoj narodnoj sali u Pekingu, sedeći za dugim stolom uz kineske i američke zastave.

Si Đinping je u uvodnom obraćanju poručio da veruje kako zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocenio da uspeh jedne zemlje može predstavljati priliku za drugu.

Tokom govora pomenuo je i koncept "Tukididove zamke", teoriju u međunarodnim odnosima koja upozorava na opasnost od sukoba između sile u usponu i dominantne svetske sile, a koja se često koristi u kontekstu odnosa SAD i Kine.

On je time upozorio na rizik od eskalacije tenzija između dve najveće svetske sile.

Tramp je u poseti Kini prvi put od 2017. godine.