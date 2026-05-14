Državna poseta predsednika SAD Donalda Trampa Pekingu objavljena je na dan njegovog dolaska samo u bočnoj rubrici u dva važna kineska lista.

U slučaju "Čajna Dejli", to je izgledalo kao prilično jasna poruka: naslovnom stranom u sredu je bilo dominantan drugi predsednički sastank - onaj koji je Si održao dan ranije sa Emomalijem Rahmonom, predsednikom Tadžikistana, zemlje Centralne Azije čija je trgovina sa Kinom prošle godine iznosila 4,3 milijarde dolara, više od sto puta manje od trgovine između SAD i Kine.

današnja naslovnica kineskog lista "Čajna Dejli" Foto: Screenshot China Daily

Kineski državni mediji se često tumače kao dodatni kanal za signalizaciju Komunističke partije, uz zvanične poruke Ministarstva spoljnih poslova.

Poruka Vašingtonu

Još jedno partijsko glasilo, "Pipls Dejli", takođe je Trampovu posetu smestio samo u sporedni okvir. Ton je bio oprezan, ali ne i sasvim pesimističan.

Naslov bi se mogao prevesti kao: "Odnosi Kine i SAD ne mogu se vratiti u prošlost, ali mogu imati bolju budućnost“, piše "Njuzvik".

Bivši kineski novinar Sojonbo Bordžigin ocenio je da takva formulacija zvuči veoma oprezno.

- Ostavlja prostora za poboljšanje, ali ne obećava mnogo. To je otprilike poruka: budućnost je moguća, ako se obe strane slože - napisao je.

Drugim rečima, Peking kao da poručuje da se stari odnosi između Kine i SAD više ne mogu obnoviti, ali da je stabilniji aranžman i dalje moguć.

