Slušaj vest

Pod motom "Na putu smo za životnu sredinu, uz mlade smo", turska Agencija za životnu sredinu, koja deluje u okviru Ministarstva životne sredine, urbanizma i klimatskih promena Republike Turske, sprovodi nacionalni projekat "Zeleni kampus festival".

Njegovo glavno sredstvo je pokretni Ekološki kamion koji posećuje univerzitete širom zemlje, pretvarajući teorijska znanja o zaštiti okoline u praktična iskustva.

Prva faza projekta je trajala od decembra 2024. do juna 2025. i u tom periodu kamion je stigao do 51 univerziteta u 47 gradova. Druga faza započela je u februaru ove godine i do sada je obuhvatila 47 univerziteta u 42 grada.

Foto: Kurir

Projekat Ekološkog kamiona deo je šireg Projekta nulte stope otpada (Zero Waste Project) koji predvodi prva dama Turske, Emine Erdogan, a koji za cilj ima transformaciju otpada u sekundarne sirovine. Procenjuje se da će se uvođenjem depozitnog sistema smanjiti emisija gasova sa efektom staklene bašte za 37.000 tona godišnje, uz istovremeno smanjenje zagađenja mora, rasterećenje deponija i očuvanje prirodnih resursa.

Kroz ove posete univerzitetima, studenti se susreću sa zabavnim i edukativnim sadržajima koji pokrivaju teme poput nultog otpada, reciklaže, upravljanja depozitima (deposit management system), morskih ekosistema, zaštite životne sredine i održive budućnosti.

Foto: Kurir

Ključna aktivnost koja privlači posebnu pažnju studenata jeste demonstracija upotrebe mašina za povrat ambalaže (Deposit return machines). Ona im omogućava da flaše, limenke i druge ambalaže napitka predaju na reciklažu i za svaki predmet dobiju novac koji im se uplaćuje na elektronski novčanik i može se koristiti za dalju kupovinu.

Foto: Kurir

To je deo nacionalnog Depozitnog sistema upravljanja (Deposit Management System - DMS) koji je pokrenula Turska početkom 2025. godine, s ciljem da se reciklira više od 25 milijardi ambalažnih jedinica godišnje i time u nacionalnu ekonomiju ubaci skoro 612 miliona dolara (oko 520 miliona evra). Plan je da do kraja 2026. na ukupno 4.500 lokacija širom zemlje budu postavljene ove automatske mašine, uključujući vladine zgrade, opštine, trgovinske lance, naravno i univerzitete.

Foto: Kurir

Ceo projekat je zamišljen tako da mobilizuje omladinu za održivu budućnost, pretvarajući kampuse u "laboratorije zelene tranzicije".

Inače, aktivnosti su raznovrsne, a u domenu primenjene umetnosti i zabave, organizuju se strip radionice u kojima ekološke teme postaju umetnost, zatim radionice staklarstva fokusirane na reciklažu, te nastava muzike uživo.

Foto: Kurir

Digitalno i interaktivno iskustvo podrazumeva Kahoot! takmičenja, zabavna platforma za učenje kroz igru koja se koristi za kreiranje i igranje interaktivnih kvizova, pitanja i odgovori dolaze u bojama i oblicima, a učesnici koriste telefone, tablete ili računare kao "džojstik" dok se pitanja prikazuju na zajedničkom ekranu.

1/13 Vidi galeriju Plan je da do kraja 2026. na 4.500 lokacija širom Turske budu postavljene automatske mašine Depozitnog sistema upravljanja, uključujući vladine zgrade, opštine, trgovinske lance, univerzitete Foto: Kurir

Takođe, i zone virtuelne stvarnosti (VR) sa ekološkim scenama, digitalne aktivnosti podizanja svesti, te takozvani "šator za razmenu" (swap tent) gde studenti mogu da zamene stvari umesto da ih bacaju.