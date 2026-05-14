Premijerka Letonije Evika Silina izjavila je da će podnosi ostavku u četvrtak, što će pokrenuti raspad njene koalicione vlade samo nekoliko meseci pre izbora zakazanih za oktobar.

- Podnosim ostavku, ali ne odustajem - rekla je u televizijskoj izjavi.

Letonski predsednik Edgars Rinkevič, koji je po ustavu zadužen da izabere lidera vlade, sastaće se sa svim parlamentarnim strankama u petak.

Silina, iz stranke desnog centra Novo jedinstvo, ostala je bez vladajuće većine u parlamentu u sredu nakon što je levičarska Progresivna stranka saopštila da povlači svoju podršku.

Odluka je usledila nakon što je tokom vikenda otpušten ministar odbrane Progresivne stranke Andris Spruds zbog postupanja u incidentima u kojima su zalutali ukrajinski dronovi leteli u Letoniju iz Rusije.

Letonski ministar odbrane takođe podneo ostavku

Letonski ministar odbrane Andris Spruds takođe je podneo ostavku u nedelju 10. maja nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletela iz pravca Rusije i pogodila skladišta nafte.

Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protivdronski sistemi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra odbrane imenovala je pukovnika letonske vojske Raivisa Melnisa.

Letonija i Litvanija u četvrtak su pozvale NATO da pojača protivvazdušnu odbranu u njihovom regionu.

Sibiha potvrdio: Dronovi su naši

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibihapotvrdio je da su dronovi ukrajinski. Napomenuo je da su dronovi uleteli u Letoniju zbog "ruskog elektronskog ratovanja koje je namerno preusmerilo ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji".

Kao odgovor na incidente sa dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka koji bi pomogli u jačanju vazdušne bezbednosti iznad baltičkih država.

Dve bespilotne letelice ušle su u Letoniju iz Rusije

Podsetimo, dve bespilotne letelice ušle su iz Rusije u Letoniju, članicu NATO-a, i srušile se u četvrtak, 7. maja.

Jedan od dronova srušio se na postrojenje za skladištenje nafte u Rezekneu, oko 40 kilometara od ruske granice, izvestila je nacionalna televizija LSM pozivajući se na policiju.

Požar na lokaciji više nije goreo do trenutka kada su vatrogasci stigli na mesto događaja, navodi se u izveštaju koji prenosi Rojters.

Letonske vlasti izdale su upozorenja na dronove stanovnicima uz rusku granicu u 4:09 sati ujutru po lokalnom vremenu, pozivajući ih da ostanu u zatvorenim prostorima.

Kako je saopšteno iz opštine, sve škole u Rezekneu bile su zatvorene.

Ovo nije prvi put da su u Letoniji zbog rata u Ukrajini završili dronovi.

Na primer, nekoliko zalutalih ukrajinskih dronova pogodilo je Letoniju, Estoniju i Litvaniju krajem marta.