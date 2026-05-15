Stranke desnog centra i desnice koje su usaglasile polazne osnove za koalicioni sporazum o formiranju nove slovenačke vlade - Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, Demokrate Anžeja Logara kao i Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS) i Fokus, narednih dana će na stranačkim organima razmatrati njegov sadržaj.

Kako prenosi novinska agencija STA, tok pregovora i priprema koalicionog sporazuma u Sloveniji trebalo je juče da bude na dnevnom redu Demokrata.

Ostale stranke će to, prema najavama, učiniti najkasnije do ponedeljka. U subotu će zasedati i stranka Resnica.

Lider SDS Janez Janša, koji zajedno sa Demokratama i trojkom okupljenom oko NSi nastoji da formira četvrtu vladu pod svojim vođstvom, početkom nedelje saopštio je da su najverovatniji koalicioni partneri usaglasili 95 odsto sporazuma i da računaju da će usaglašavanje završiti ove sedmice.

Ključna tačka za Demokrate

Među narednim koracima stranaka buduće koalicije su i dogovor o raspodeli kadrova, kao i dobijanje zelenog svetla od organa svake pojedinačne stranke.

Za Demokrate je jedna od ključnih tačaka osnivanje specijalizovane jedinice za borbu protiv korupcije (SKOK). Međutim, pošto prema nezvaničnim informacijama, u stranci ne postoji potpuno jedinstvo oko ulaska u Janšinu vladu, a među članovima, uključujući i neke poslanike, ima nezadovoljstva, Logara pre ulaska u vladu očekuje i konsolidacija sopstvenih redova.

Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer

U stranci ipak tvrde da je poslanička grupa jedinstvena i čvrsta, pa bi danas trebalo jasnije da se vidi da li lider Demokrata, koji sam nije poslanik, ima obezbeđenih svih šest glasova za podršku mandataru.

Narednih dana, verovatno zaključno sa ponedeljkom, zasedaće i ostale stranke. U NSi bi mogli da se sastanu još pre kraja sedmice, dok će do isteka roka za podnošenje kandidature za mandatara zasedati i organi SDS-a.

O aktuelnim dešavanjima i poziciji stranke u subotu će raspravljati i u stranci Resnica. Oni su prethodnih nedelja već poručili da će biti opoziciona stranka, ali da će na glasanju o mandataru podržati onog kandidata koji bude najbliži većini od 46 glasova koliko je potrebno za izbor.