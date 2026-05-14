Kineski predsednik Si Đinping priredio je gala doček za američkog predsednika Donald Trampa tokom njegove zvanične posete Pekingu.

Nakon ceremonije dobrodošlice, razgovora koji su trajali više od dva sata i obilaska Nebeskog hrama, za Trampa i članove njegove delegacije organizovan je svečani banket u Zlatnoj sobi.

Fotografije luksuzno dekorisanih stolova sa zlatnim viljuškama, kašikama i noževima brzo su obišle svet, a posebnu pažnju privukao je jelovnik pripremljen za američke goste.

Večera je započela predjelom, nakon čega su usledila glavna jela: jastog u paradajz supi, hrskava goveđa rebra, dinstano sezonsko povrće, sporo kuvani losos u sosu od senfa, pržene svinjske pogačice, kao i jedan od najpoznatijih kineskih specijaliteta - Pekinška patka.

Meni na banketu u Zlatnoj sobi tokom samita Sija i Trampa

Za kraj večeri posluženi su deserti među kojima su se našli slatko pecivo, tiramisu, voće i sladoled.

Tokom obraćanja na banketu, Tramp je iskoristio priliku da pozove Sija i prvu damu Kine Peng Lijuan u zvaničnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama 24. septembra.

Američki predsednik istakao je da mu je velika čast što može da ugosti kineskog lidera i nazdravio "bogatim i trajnim vezama između američkog i kineskog naroda".

Si Đinping je poručio da su odnosi Kine i SAD "najznačajniji bilateralni odnosi na svetu" i upozorio da dve strane ne smeju dozvoliti da budu narušeni.

Naveo je da su tokom sastanka razgovarali o odnosima dve zemlje, ali i o regionalnim i međunarodnim pitanjima, ističući da saradnja donosi korist i Kini i SAD, dok bi konfrontacija bila štetna za obe strane.

Kineski lider naglasio je i da dve zemlje treba da grade odnos zasnovan na strateškoj stabilnosti, partnerstvu i održivom razvoju, kako bi doprinosile miru, prosperitetu i napretku u svetu.