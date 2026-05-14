ŠTA JE "TUKIDIDOVA ZAMKA"? Istorijski pojam o kom bruji planeta – Si ga je prvi spomenuo Trampu, a evo šta se krije iza ovog termina!
Samit predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga danas je jedna od glavnih svetskih tema, a posebnu pažnju izazvala je poruka koju je Si uputio Trampu tokom susreta, kada je rekao da Kina i SAD moraju da prevaziđu "Tukididovu zamku".
Kineski predsednik se pozvao na antičkog grčkog istoričara Tukidida kako bi naglasio da dve najveće svetske sile moraju da izbegnu sukob i pronađu novi model odnosa između velikih država.
Reč je o terminu koji se često koristi u međunarodnim odnosima i opisuje situaciju u kojoj sila u usponu ugrožava dominaciju već etablirane sile, što neretko vodi ka ratu.
Izraz potiče iz Tukididovog opisa Peloponeskog rata između Atine i Sparte, kada je zapisao: "Uspon Atine i strah koji je taj uspon izazvao u Sparti učinili su rat neizbežnim".
Si je upozorio da se svet danas nalazi na raskrsnici, u periodu velikih turbulencija i neizvesnosti, te da se pred Kinom i SAD postavlja pitanje mogu li zajednički da rade na rešavanju globalnih izazova i očuvanju stabilnosti.
Tukididova zamka - termin koji je popularizovao američki politikolog
Pojam „Tukididova zamka“ popularizovao je američki politikolog Graham Allison kako bi opisao mogući sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.
Alison je termin predstavio 2012. godine u tekstu za Financial Times, a kasnije ga detaljnije razradio u knjizi Destined for War iz 2017. godine.
U njoj tvrdi da su Kina i SAD na "kolizionom kursu", ali i naglašava da rat nije neizbežan ukoliko obe strane ulože ozbiljan diplomatski napor.
Istraživanje koje je izazvalo polemike
Tokom rada u Belfer centru za nauku i međunarodne odnose pri Harvard Univerzitetu, Alison je analizirao 16 istorijskih slučajeva u kojima je sila u usponu izazvala vodeću silu.
Prema rezultatima istraživanja, čak 12 takvih situacija završilo se ratom.
Ipak, njegova teorija izazvala je brojne rasprave među stručnjacima.
Dok jedni smatraju da rivalstvo SAD i Kine zaista nosi rizik ozbiljnog sukoba, drugi ocenjuju da savremeni međunarodni odnosi, ekonomska povezanost i nuklearno odvraćanje čine takav scenario manje verovatnim.
