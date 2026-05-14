Ministarstvo zdravlja američke savezne države Kanzas trenutno prati tri osobe koje su bile izložene visokom riziku od infekcije andskim sojem hantavirusa.

Ove osobe su hitno prebačene u bolnicu Univerziteta u Kanzasu radi posmatranja. Prema nezvaničnim informacijama zdravstvenih službi okruga Lorens-Daglas, ovi pojedinci su bili u kontaktu sa nekim ko je boravio na brodu "MV Hondius" tokom međunarodnog leta, mada državne vlasti još uvek nisu zvanično potvrdile tu vezu.

Ostali veći okruzi u Kanzasu, poput Šonija, trenutno ne prate nijedan slučaj.

Evakuacija putnika zaraženih hantavirusom sa kruzera "MV Hondius"

U susednom Misuriju situacija je za sada mirna. Ministarstvo zdravlja ove države saopštilo je da nema potvrđenih slučajeva niti osoba pod nadzorom, ali su naglasili da su svesni porasta broja obolelih u Argentini tokom protekle godine.

Iako je bolest i dalje veoma retka, Misuri pojačava nadzor, uključujući praćenje bolničkih podataka i otpadnih voda, posebno u svetlu predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu 2026.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) odbio je da saopšti tačan broj ljudi pod nadzorom u celoj zemlji radi zaštite privatnosti. Dr David Friter, koji vodi odgovor CDC na ovaj virus, istakao je da je ovo poznat patogen i da su protokoli jasni, za razliku od situacije sa početka pandemije kovida.

Period praćenja za osobe koje su bile izložene virusu traje oko šest nedelja, a sve nadležne službe su u stanju pripravnosti kako bi sprečile dalje širenje nakon izbijanja zaraze na pomenutom brodu.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, aljudisezaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara. Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki CDC.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom, uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma. Virus može da izazove dve teške bolesti.

Kruzer "MV Hondius" na kojem je deo putnika preminuo od hantavirusa stigao u špansku luku Granadilja de Abona na Tenerifama na Kanarskim ostrvima

Prva, hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC.

Druga bolest, hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.