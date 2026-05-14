Ukrajinski sud za borbu protiv korupcije danas je naredio hapšenje Andrija Jermaka, bliskog saradnika predsednika Volodimira Zelenskog i bivšeg šefa njegove administracije, zbog optužbi za pranje novca.

Rojters prenosi da je sud takođe odredio kauciju od 140 miliona hrivnji (3,19 miliona dolara), a davanje te sume u zalog omogućilo bi Jermaku, koji je negirao optužbe, da bude pušten na slobodu do konačne presude.

- Nemam toliko novca, a moj advokat će sada sarađivati sa prijateljima i poznanicima (kako bi prikupio novac za kauciju). Moj pravni tim će podneti žalbu. Koristićemo sva zakonska sredstva u traženju pravde i istine - rekao je Jermak novinarima nakon sudske odluke.

Ukrajinske vlasti su u ponedeljak imenovale Jermaka kao osumnjičenog u velikoj istrazi o korupciji.

Britanska agencija navodi da je za zvaničnike zadužene za borbu protiv korupcije njegovo hapšenje nešto najviše što mogu da učine u približavanju užem krugu saradnika šefa države.

Novac "opran" izgradnjom elitne stambene zgrade

U saopštenju ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije navodi se da se Jermak sumnjiči da je bio deo kriminalne grupe koja je oprala oko 10,5 miliona dolara izgradnjom elitne stambene zgrade u blizini glavnog grada Kijeva.

Andrihj Jermak optužen za korupciju, sud naložio hapšenje bliskog saradnika ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Jermak je naširoko viđen kao druga najmoćnija osoba u Ukrajini posle Zelenskog, s ogromnim uticajem na veći deo ukrajinske politike, uprkos tome što je zauzimao poziciju na koju se ne dolazi izborima.

Bivši filmski producent i advokat iz oblasti zabave često se pojavljivao pored predsednika na javnim događajima, a takođe je bio glavni pregovarač Kijeva u mirovnim pregovorima sa Rusijom koje su podržale SAD.

Njegova ostavka prošle godine došla je usred širih potresa u vladi, čiji je cilj bio obnavljanje poverenja u funkciju predsednika Ukrajine, bila je u senci optužbi protiv Zelenskoog za centralizovanje vlasti.

Šema uzimanja mita "teška" 100 miliona dolara

Rojters prenosi ocene analitičara da optužbe protiv Jermaka verovatno neće predstavljati neposrednu pretnju Zelenskom, ali bi mogle da dovedu do dugoročne štete po njegovu reputaciju ako se kandiduje za reizbor posle rata.

Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Dojče vele navodi da su optužbe protiv Zelenskog deo šire istrage koju sprovode ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije, a za koju istražitelji kažu da uključuje zvaničnike i saradnike bliske Zelenskom uvučene u kriminalnu šemu mita u navodnoj vrednosti od 100 miliona dolara.

Istražitelji tvrde da su zvaničnici vršili pritisak na izvođače radova da plate mito do 15 odsto vrednosti projekta u zamenu za građevinske poslove s "Energoatomom", državnom kompanijom za nuklearnu energiju.