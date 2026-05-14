Ruska vojska izvela je u protekla 24 sata masovni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa, uključujući i hipersonične rakete "Kinžal", na ključne objekte ukrajinskog vojnog i energetskog sektora.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, napad je izveden kao odgovor na ukrajinske napade na civilne ciljeve na teritoriji Rusije.

U udaru su korišćeni sistemi sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i bespilotne letelice. Mete su bila preduzeća odbrambeno-industrijskog kompleksa, vojni aerodromi, kao i objekti gorivne i transportne infrastrukture koje ukrajinska vojska koristi za svoje operacije.

Kinžal rakete

Iz Moskve tvrde da su svi zacrtani ciljevi pogođeni i da je misija uspešno izvršena.

Ovaj napad dolazi u trenutku pojačanih tenzija na frontu, a korišćenje hipersoničnih raketa "Kinžal" još jednom potvrđuje strategiju Rusije da koristi svoje najmodernije naoružanje za neutralisanje ključnih strateških tačaka protivnika, piše Interfaks.