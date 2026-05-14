Slušaj vest

Poseta Donalda Trampa Pekingu obeležena je nizom oštrih sukoba između američkih i kineskih delegacija zbog bezbednosnih protokola i jezičkih barijera. Iako je cilj sastanka sa predsednikom Si Đinpingom bio popravljanje odnosa dve velesile, napetost je eskalirala u nekoliko navrata, čak i uz viku i prepirke zvaničnika.

Najozbiljniji incident dogodio se ispred kompleksa Hrama neba, gde su kineski zvaničnici pola sata blokirali američku delegaciju i novinare. Razlog je bio spor oko naoružanog agenta Tajne službe koji je pratio medijsku grupu.

Kinezi su odbijali da puste agenta sa oružjem u hram, na šta su Amerikanci burno reagovali ističući da su oni deo predsedničkog konvoja i da moraju da se kreću uz Trampa.

"Da vi dolazite sa Sijem, a mi vam kažemo da ne možete da idete sa njim, to bi bio problem", odbrusio je jedan američki zvaničnik kineskim kolegama.

Tom sukobu, prethodio još jedan

Ovo je bio drugi sukob u istom danu.

Prethodno je došlo do vike i guranja pre početka bilateralnog sastanka iza zatvorenih vrata, kada su američki zvaničnici morali da se probijaju kroz kineske medije kako bi omogućili pristup beloj kući i novinarskom korpusu koji prati predsednika.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Na kraju je u oba slučaja postignut kompromis, ali su ovi incidenti bacili senku na pokušaje diplomatskog zbližavanja.