Većina Britanaca smatra da Laburistička partija premijera Kira Starmera nije promenila zemlju na bolje od kada je došla na vlast pre dve godine i da nema realnu šansu da pobedi na narednim izborima, pokazuje istraživanje britanskog portala Politiko.

Najdžel Faraž je znatno popularniji od Starmera, a njegova partija Reform Ju Kej (Reform UK), prema mišljenju ispitanika, bila bi uspešnija u rešavanju ključnih izazova sa kojima se Velika Britanija suočava.

Oštra statistika i razočaranje građana

Samo šest odsto ispitanika je reklo da su Laburisti promenili zemlju na bolje onoliko koliko su se nadali, 31 odsto smatra da su Starmer i njegov tim promenili zemlju na pravi način "ali ne dovoljno", a 56 odsto je ocenilo da nisu ništa promenili otkako su osvojili vlast 2024. godine ili su promenili zemlju na gore.

Prema mišljenju 53 odsto anketiranih Laburistička partija nema realne šanse da ponovo bude izabrana, kada god izbori budu održani i ko god bude na njenom čelu.

Vrtoglavi uspon Najdžela Faraža

Istraživanje, u kojem je učestvovalo više od 2.000 ljudi, sprovedeno je posle lokalnih izbora prošle sedmice, na kojima su Laburisti pretrpeli teške gubitke, a glavni dobitnik je bila populistička, anti-imigraciona partija Najdžela Faraža.

Gotovo dve trećine ispitanika (65 odsto) veruje da Reform Ju Kej sada ima "realnu šansu" da osvoji vlast.

"Rezultati ukazuju na to da je Faražova partija postala daleko kredibilniji politički pokret u očima javnosti nego što je bila neposredno pre izbora 2024. godine", navodi briselski portal.

Seb Rajd, direktor istraživanja u agenciji Pablik first (Public First) koja je sprovela anketu, rekao je da je Laburistička partija u predizbornoj kampanji obećala promenu, ali da sada vrlo malo ljudi smatra da su to ispunili.

"Stoga su otvorili vrata partiji Reform UK da preuzme taj narativ 'promena'", kazao je Rajd.

Pritisci za ostavku i unutrašnja kriza Laburista

Starmer se suočava sa sve većim pritiskom unutar sopstvene stranke da se povuče sa mesta premijera, ali je on odbio da podnese ostavku, rekavši da će preuzeti odgovornost za ispunjavanje datih obećanja.

Međutim, Starmer je toliko bio neuspešan tokom prve dve godine na čelu vlade da prevladava uverenje da njegova Laburistička partija ne može da ponovo pobedi, bez obzira ko bi je predvodio, piše Politiko.

Petina ispitanika veruje da se Laburisti mogu oporaviti od trenutne krize sa Starmerom kao liderom, dok gotovo skoro svaki treći veruje da je to moguće samo ako se promeni premijer. Čak i ako bi Laburisti zamenili Starmera, 38 odsto je reklo da stranka i dalje ne bi mogla da povrati svoj uspeh.

Dramatičan preokret na ključnim političkim pitanjima

U pogledu ključnih izazova sa kojima se suočava Velika Britanija, više ispitanika u Engleskoj veruje da bi Reform UK uradila bolji posao nego Laburisti po svim pitanjima – poboljšanje životnih troškova i ekonomije, borba proti ilegalne imigracije i kriminala, pa čak i u oblasti međunarodnih odnosa – odgovor na iransku krizu i odnosi sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Ovi rezultati pokazuju dramatičan preokret u odnosu na maj 2024, dva meseca pre izbora, kada je znatno veći procenat Britanaca verovalo da bi Laburisti bolje rešili te probleme.

"Dve godine kasnije, Reform UK ne samo da osvaja lokalne izbore, nego i vodi u anketama po nacionalnim pitanjima. Probili su se kao kredibilna stranka desnice", rekao je Rajd.