Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U govoru u Parlamentu u Bukureštu zamenik premijera Izraela Jariv Levin je danas tražio da Rumunija preseli ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.

"Verujem da rumunska zastava zaslužuje da se vijori u gradu velikih kraljeva Davida i Solomona", rekao je Levin koji je i ministar pravosuđa, preneo je Tajms of Izrael.

Ocenio je da je "Rumunija zbog svoje politike prema Izraelu simbol moralne snage i svetionik pravde".

U januaru je, uprkos nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua, tadašnji rumunski premijer Marsel Čolaku pozvao Netanjahua u posetu Bukureštu.

Levin je rekao da "neki, umesto da budu solidarni" sa Izraelom "cinično zloupotrebljavaju međunarodno pravo" da mu uskrate pravo na samoodbranu.

"Umesto da budu uz premijera Netanjahua u ratu protiv terora... odlučili su da izdaju nalog za njegovo hapšenje", naveo je izraelski ministar koji se tokom posete sastao s visokim rumunskim zvaničnicima.

Jerusalim je u središtu izraelsko-palestinskog sukoba: dok Izrael polaže pravo na ceo grad kao prestonicu, Palestinci istočni deo grada koji je Izrael okupirao 1967. godine, smatraju glavnim gradom svoje države.

Tokom svog prvog mandata, predsednik SAD Donald Tramp priznao je Jerusalim kao glavni grad Izraela.

Do sada su ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, pored SAD, preselili Gvatemala, Paragvaj, Honduras, PapuaNova Gvineja i Fidži.