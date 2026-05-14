Slušaj vest

Hako Vitanov, koji se tereti da je ubio svoju suprugu Milenu Vitanov u njihovom domu u Pjačenci u Italiji, neće biti optužen za femicid.

Podsetimo, Milena je pronađena mrtva u svom stanu 8. maja nakon što ju je, kako se sumnja, suprug izbo oštrim predmetom, nakon čega je otišao na grob njihovog sina i pokušao sebi da prereže vene. Milena i Hako, oboje rodom iz Makedonije, u braku su bili decenijama i rodila mu je petoro dece od kojih je jedno, nažalost, preminulo.

Prema navodima tužioca, Haku neće suditi za femicid jer se "zločin dogodio usled brojnih okolnosti u porodici, koji su rezultovali godinama patnje, psihičkom nestabilnošću i tenzijama, a nakon što su jedno dete izgubili 2020. godine".

- Ne radi se o femicidu, jer je to čin nastao u situaciji porodičnog očaja, gde smo uočili uznemirujuće ponašanje kako sa strane žrtve, tako i poremećaje povezane sa smrću sina. Nije postojala nikakva volja za nadmoć nad žrtvom kao ženom od strane muža, već samo mnogo, mnogo patnje, što, naravno, ne isključuje težinu dela – to mora biti jasno – ali nije moguće i nije ispravno označiti ga kao femicid po zakonu - navela je tužiteljka Graziја Pradela.

1/3 Vidi galeriju Milena Vitanova Foto: Facebook

Iz tužilaštva su potom otkrili i jezive detalje koji su prethodili Mileninom ubistvu.

- Utvrđeno je da je žrtva 2020. i 2021. godine bila predmet krivičnog postupka, koji je potom završen oslobađajućom presudom – zbog nedostatka subjektivnog elementa – za zlostavljanje muža i dece, od kojih su dvoje u to vreme bili maloletni. Postupak je pokrenut jer se saznalo da je žena od 2018. godine patila od prilično zabrinjavajućeg oblika depresije, uz zloupotrebu alkohola. Ta situacija se naglo pogoršala kada je 2020. u veoma teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo jedan od petoro dece para - istaklo je tužilaštvo.

Svađa pa ubistvo

Prema dostupnim informacijama, u petak popodne u kući je izbila nova svađa. Deca su se, čuvši viku, zaključala u sobu, a potom ih je otac izbacio iz kuće. Ubrzo nakon toga dogodio se smrtonosni napad. Istražitelji za sada ne smatraju da je ubistvo bilo unapred planirano.

Komandant pokrajinske žandarmerije zatim je rekonstruisao neposredne faze nakon ubistva i potragu za osumnjičenim Hakom.

- Nakon što je pozvao policiju, muškarac je ostavio telefon u poštanskom sandučetu i pobegao. Žandarmi koji su stigli na mesto događaja morali su da uđu preko terase. Kuća se nalazila na šestom spratu. Tamo, u dnevnoj sobi, pronašli su telo žene. U početku nismo imali informacije kako je muškarac pobegao. Plašili smo se i da je sa njim možda jedno od dece, od kojih je jedno maloletno (10 godina). Srećom, uspeli smo da lociramo, uz pomoć komšija, gde su deca, i uz njihovu pomoć stigli smo do groblja gde smo pronašli muškarca pored groba preminulog sina. Muškarac se odmah predao i nije pružao otpor - rekao je policajac.

On je rekao da je Hako Vitanov, koji nikad ranije nije bio osuđivan, kod sebe imao još jedan nož kojim je pokušao da se ubije.

- Zbog toga su ga naši pripadnici zbrinuli i potom prevezli u hitnu pomoć gde mu je ušivena rana. Na kraju je prebačen u zatvor gde se i dalje nalazi, pod optužbom za teško ubistvo supruge. Tokom saslušanja pred sudijom istrage iskoristio je pravo da se brani ćutanjem - navele su vlasti.