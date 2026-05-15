Filipinski senator pobegao je pod sumnjivim okolnostima iz teško obezbeđene zgrade Senata gde je bio u "zaštitnom pritvoru" da bi izbegao hapšenje po nalogu Međunarodnog krivičnog suda zbog optužbi za zločine protiv čovečnosti.

Međunarodni krivični sud (MKS) je u ponedeljak otpečatio nalog za hapšenje Dela Rose, bivšeg šefa policije Filipina koji je po nalogu tadašnjeg predsednika Rodriga Dutertea sprovodio akcije protiv narkomafije u kojima su ubijene hiljade uglavnom sitnih prestupnika.

Sinoć je obezbeđenje Senata ispalilo više metaka tokom spora sa državnim agentom koji je navodno došao da uhapsi senatora Ronalda dela Rosu što je izazvalo haos i izgleda da mu je pomoglo da pobegne.

Predsednik Filipina Ferdinand Makros Mlađi je u televizijskoj izjavi pozvao građane da budu mirni.

Policija istražuje da li je incident izazvan da bi se Dela Rosi pružila prilika da pobegne, ali je predsednik Senata Alan Kajetano rekao da "nije bilo ometanja pravosuđa", mada je kazao i da nije video nikakav nalog Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje protiv Dela Rose i dodao da je senator mogao slobodno da napusti zgradu.

Kritičari međutim smatraju da bi Kajetano i šef obezbeđenja Senata trebalo da odgovaraju zbog dela Rosinog bekstva.

Izdat nalog za hapšenje Dela Rose

Međunarodni sud je prvobitno u novembru izdao nalog za hapšenje Dela Rose (64) zbog zločina protiv čovečnosti i ubistva 32 osobe od jula 2016. do kraja aprila 2018, kada je komandovao Policijom.

Dela Rosa i bivši predsednik Duterte su negirali da su odobravali ubijanje prestupnika iako je Duterte osumnjičenim za krijumčarenje droge otvoreno pretio da će biti ubijeni.

Bivšeg predsednika Rodriga Dutertea MKS je optužio za zločine protiv čovečnosti zbog navodne umešanosti u desetine ubistava u okviru svog takozvanog "rata protiv droge" dok je prvo bio gradonačelnik jednog grada, a kasnije predsednik Filipina.

Duterte je u pritvoru MKS-a i prošle godine mu je odbijena molba za puštanje na uslovnu slobodu iz zdravstvenih razloga.