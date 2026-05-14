Golšifte Farahani je međunarodno poznata iranska glumica s francuskim državljanstvom koja je radila uz brojna svetska imena.

Pošto se u Iranu suočila s kritikama zbog svoje međunarodne filmske karijere, odabrala je da svoj put nastavi u Francuskoj. Sada se našla u centru kontroverze, ne zbog svoje bogate filmske karijere, već predsednika Francuske Emanuela Makrona i njegove supruge Brižit.

Naime, francuski novinar Florian Tardif u svojoj novoj knjizi "Un Couple (Presque) Parfait" - "Gotovo savršen par" - istražuje "zabranjene zone" koje okružuju brak francuskog predsednika i prve dame.

Farahani se pronašla u toj priči kada je novinar javno rekao da je ona "krivac" za čuveni prošlogodišnji "desni kroše", kako je šamar nazvao Donald Tramp, koji je Brižit Makron uputila svom suprugu u avionu u Vijetnamu u maju prošle godine.

Glumicu je novinar prozvao navodeći da se dopisivala s predsednikom pa je, videvši poruke, prva dama tako reagovala udarcem u Makronovo lice - trenutak je postao viralan, mada oni tvrde da je bila reč o šali između supružnika. U knjizi se navodi da su glumica i predsednik razmenili privatne poruke opisane kao "platonska veza".

Ko je, dakle, Golšifte Farahani?

Iranska glumica rođena je 1983. godine u Teheranu, a svoju karijeru započela je još u detinjstvu - u pozorište je krenula u uzrastu od šest godina. Cela njena porodica bavi se glumom: njen otac, Behzad Farahani, pozorišni je režiser i glumac, majka Fahimeh takođe je pozorišna glumica, kao i sestra Šagajeg. Ime Golšifte izmislio je njen otac i znači "cvet pun ljubavi", dok joj je pravo ime Rahavard i znači "dar puta".

Do danas je glumila u više od 40 filmova, od kojih su brojni i nagrađivani te prepoznati na međunarodnim festivalima. Glumeći u filmu Ridlija Skota "Body of Lies" 2008. godine, uz Leonarda Dikaprija i Rasela Kroua, Farahani je postala prva Iranka koja je glumila u velikoj holivudskoj produkciji, prema Letterboxd-u.

Golšifte Farahani Emanuel Makron Brižit Makron Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia, Ivanka Voisin / Starface / imago stock&people / Profimedia, Ivanka Voisin / Starface / Profimedia

Iste godine prognana je iz Irana zbog odbijanja nošenja hidžaba tokom premijere filma. Iako tada nije javno artikulisala svoja politička mišljenja koja se protive Islamskoj Republici, kasnije je postala aktivistkinja nakon što je dobila inspiraciju da iskoristi svoju slobodu na društvenim mrežama.

"Kad si Iranka, tvoj život je jako isprepleten s politikom, a da to čak ni ne želiš. Kad se rodiš, rodiš se u politici o kojoj čak ni ne znaš, ali si deo nje. Isto tako, kao Iranka, rođena sam i odrasla u Iranu. Teokratija je postala deo našeg postojanja: nošenje hidžaba od šeste godine do škole, nemogućnost pevanja, gledanje roditelja kako se bore za opstanak i tako postajanje delom te borbe", rekla je u intervjuu za jedne studentske novine pre nekoliko godina.

Glumila je i u filmovima kao što su "Exodus: Gods and Kings", takođe u režiji Skota, "Paterson", "Pirati sa Kariba: Mrtva usta ne govore", "Extraction" i "Alpha", koji je izašao prošle godine.

U intervjuu za RTL radio u sredu, tokom promocije knjige, Tardif je opisao viralni incident u kojem je učestvovao francuski par kao tipičnu "scenu para", sugerišući da se radilo o privatnom bračnom trenutku koji je privukao ogromnu pažnju javnosti nakon što se proširio internetom.

"Dogodilo se to da je videla poruku poznate osobe, iranske glumice Golšifte Farahani", rekao je Tardif, koji Makrona politički prati još od 2017. godine.

Tvrdio je da je Emanuel Makron s francusko-iranskom glumicom nekoliko meseci održavao "platonski" odnos, iako "to više nije slučaj", te da joj je slao poruke koje su "otišle prilično daleko", uključujući i rečenicu: "Smatram vas vrlo lepom".

"To mi je rečeno i ponovljeno iz njihovog okruženja", rekao je Tardif, insistirajući da se njegov prikaz zasniva na "činjenicama", a ne na glasinama.

Makron je tada tvrdio da se sa suprugom "prepucavao, odnosno šalio", dok je zvaničnik Jelisejske palate taj trenutak opisao kao "opuštanje", "zadirkivanje" i znak "bliskosti" pre početka zvanične posete.

Tardif, međutim, tvrdi drugačije. "Ta privatna scena postala je javna zbog nesporazuma u avionu. Mislili smo da je svađa završena. Nije", rekao je.

Veza između Emanuela i Brižit inače je često privlačila pažnju javnosti, posebno zbog značajne razlike u godinama među njima.

Brižit, koja sada ima sedamdeset godina, prvi put je upoznala Emanuela kada je bio tinejdžer i pohađao katoličku školu u Amijenu na severu Francuske, gde je ona predavala dramu.

Njihova veza kasnije se razvila u romansu koja je privukla široku pažnju u Francuskoj i svetu.