Predsednik SAD Donald Trampje danas izjavio da mu je kineski predsednik Si Đinping rekao da Peking neće pružati vojnu opremu Iranu i izrazio podršku za očuvanje otvorenog Ormuskog moreuza.

„Kada kažete 'podrška', oni nisu u ratu sa nama ili bilo šta slično“, rekao je Tramp kada su ga pitali da li je razgovarao o podršci Kine Iranu tokom sastanka sa Sijem ranije u četvrtak u Pekingu, u intervjuu za Foks njuz.

„Rekao je da neće obezbediti vojnu opremu. To je velika izjava“, rekao je Tramp.

Tramp je takođe istakao da mu je Si rekao da Kina želi da Ormuski moreuz ostane otvoren jer Peking kupuje velike količine nafte iz regiona.

Donald Tramp Si Đinping Foto: Mark Schiefelbein/AP

„Rekao je da tamo kupuju mnogo nafte i da bi želeli da nastave to da rade“, rekao je Tramp, dodajući da bi Si „voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza“.

„Predsednik Si bi voleo da vidi postignut dogovor. Rekao je: 'Ako mogu da pomognem na bilo koji način, voleo bih da pomognem.' Svako ko kupuje toliko nafte očigledno ima neku vezu, ali bi voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza“, dodao je Tramp.

Peking nije potvrdio Trampove tvrdnje

Kineske vlasti nisu odmah reagovale na Trampove tvrdnje.

U saopštenju o razgovorima koje je objavilo kinesko Ministarstvo spoljnih poslova ne pominju se Iran niti Ormuski moreuz.

U saopštenju se navodi da su lideri razmenili mišljenja o „važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, kao što su situacija na Bliskom istoku, kriza u Ukrajini i Korejsko poluostrvo“.