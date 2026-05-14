VARŠAVA ULAZI U ISTORIJU REGISTRACIJOM PRVOG ISTOPOLNOG BRAKA: Tursk se izvinio "svima koji su se godinama osećali odbačeno i poniženo"
Glavni grad Poljske, Varšava, registrovala je danas svoj prvi istopolni brak, sprovodeći sudske presude koje zahtevaju od zemlje da prizna istopolne brakove registrovane u inostranstvu.
Najviši sud Evropske unije je u novembru naložio Poljskoj da registruje istopolne brakove koji su sklopljeni u drugim zemljama EU, čak i ako poljski zakon to trenutno ne dozvoljava.
U martu, Vrhovni upravni sud Poljske je pozvao na tu presudu naređujući vlastima da priznaju brak dvojice poljskih muškaraca sklopljen u Nemačkoj.
"Jutros smo izdali prvi prepis venčanog lista za istopolni par, u skladu sa sudskim presudama", rekao je gradonačelnik Varšave Rafal Tšaskovski.
Gradonačelnik je takođe obećao da će njegov grad proaktivno priznati druge poljske istopolne brakove registrovane drugde u EU, čak i bez posebne sudske presude.
Izvinjenje Tuska
Premijer Donald Tusk je u utorak rekao da će njegova vlada pronaći načine da što pre sprovede presude i, obraćajući se istopolnim parovima, izvinio se "svima koji su se godinama osećali odbačeno i poniženo".
Tusk je apelovao na poljske zvaničnike, bez obzira na njihova lična mišljenja, "da poštuju dostojanstvo svake osobe i da zapamte da ti ljudi žive oko nas, među nama, blizu nas, i da zaslužuju ista osećanja poštovanja, dostojanstva i ljubavi kao i svaka druga osoba".
LGBT+ osobe se decenijama bore za jednaka prava u Poljskoj, gde su istopolni brakovi i građanska partnerstva nezakoniti. Nijedna od presuda ne znači da je Poljska obavezna da legalizuje istopolne brakove.
Tuskova vlada je došla na vlast sa obećanjem da će legalizovati građanske zajednice za istopolne parove. Međutim, otpor konzervativaca unutar njegove sopstvene vladajuće koalicije, kao i protivljenje predsednika Karola Navrockog, čvrstog katolika, zaustavili su te napore.
