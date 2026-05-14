Savezni sudija SAD privremeno je blokirao sankcije koje je američka administracija nametnula specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama Frančeski Albaneze.

Sankcionisana je u julu 2025. godine jer je kritikovala politiku Vašingtona u vezi sa vojnom agresijom Izraela protiv Palestinaca u Gazi. Nazvali su je nesposobnom i optužili da je pristrasna i zlonamerna prema SAD i Izraelu.

Albaneze je preporučila da Međunarodni krivični sud (ICC) pokrene postupke za ratne zločine protiv izraelskih i američkih državljana.

Sankcije uključuju zabranu ulaska u SAD, korišćenje američkih banaka i platnih sistema, i sprečavanje bilo koga u SAD da posluje s njom.

Njen suprug i ćerka, državljanka SAD, podneli su u februaru tužbu protiv administracije američkog predsednika Donalda Trampa zbog sankcija, tvrdeći da je to pokušaj da se Albaneze kazni zbog skretanja pažnje na kršenja prava Palestinaca koje čini Izrael.

Dodali su u tužbi da su američke sankcije "onemogućile njen rad i učinile gotovo nemogućim da zadovolji osnovne potrebe svakodnevnog života".

Sudija Leon privremeno zaustavio sankcije

Američki sudija Ričard Leon privremeno je zaustavio sankcije. Sudija je utvrdio da je administracija želela da kontroliše njen govor zbog "ideje ili poruke koju je iznela".

"Albaneze nije učinila ništa osim što je govorila. Nije sporno da njeni predlozi nemaju obavezujući efekat na akcije ICC, oni su samo njeno mišljenje", napisao je sudija Leon odluci. Ona se oglasila na Iksu gde je zahvlila suprugu i ćerki i svima koji su pomogli i napisala "zajedno smo kao jedno".

Albaneze je na funkciji u UN od 2022. godine, a izabrao ju je Savet UN za ljudska prava.