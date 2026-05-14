Rusija se "otvoreno ruga" diplomatskim naporima koji su u toku kako bi se mir vratio u Ukrajinu, izjavila je u četvrtak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Njena izjava usledila je pošto su nove brojke pokazale da je u najnovijim ruskim napadima poginulo najmanje osam ljudi.

"Dok Rusija otvoreno ismeva diplomatske napore, mi nastavljamo da jačamo Ukrajinu", napisala je ona na mreži X, izražavajući žaljenje zbog "još jedne noći smrti i razaranja".

Predsednica Evropske komisije takođe je navela da se EU priprema da isplati prvu tranšu od šest milijardi evra kao deo zajma od 90 milijardi evra koji je odobren Ukrajini, od čega je 60 milijardi evra namenjeno za ratne napore.

Ova početna isplata, koja se očekuje u junu, biće usmerena na dronove i sisteme za protivdronovsku odbranu.