Slušaj vest

Rusija se "otvoreno ruga" diplomatskim naporima koji su u toku kako bi se mir vratio u Ukrajinu, izjavila je u četvrtak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Njena izjava usledila je pošto su nove brojke pokazale da je u najnovijim ruskim napadima poginulo najmanje osam ljudi.

"Dok Rusija otvoreno ismeva diplomatske napore, mi nastavljamo da jačamo Ukrajinu", napisala je ona na mreži X, izražavajući žaljenje zbog "još jedne noći smrti i razaranja".

Predsednica Evropske komisije takođe je navela da se EU priprema da isplati prvu tranšu od šest milijardi evra kao deo zajma od 90 milijardi evra koji je odobren Ukrajini, od čega je 60 milijardi evra namenjeno za ratne napore.

Ova početna isplata, koja se očekuje u junu, biće usmerena na dronove i sisteme za protivdronovsku odbranu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"DA NAPRAVIMO EVROPSKU VOJSKU, MORAMO DA ZAUSTAVIMO PUTINA" Pet država otkrilo nove detalje istrage u vezi smrti Navaljnog, Rusi odgovorili na optužbe (VIDEO)
Donald Tramp Vladimir Putin Fridrih Merc Si Đinping
PlanetaEU HITNO TRAGA ZA PLANOM B: Ukrajina bi mogla da bankrotira posle Nove godine, vreme brzo prolazi, a situacija je SVE GORA po Kijev!
Balakliji
PlanetaEU SE PRIDRUŽUJE TRAMPU, ZADAT SNAŽAN UDARAC RUSIJI! Na meti "flota iz senke", a Moskvi se uvodi još jedna ZABRANA! Odobren novi paket sankcija!
Donald Tramp Ursula von der Lejen Volodimir Zelenski Vladimir Putin
PlanetaPUTINU ĆE DA POZLI OD OBJAVE URSULE FON DER LAJEN! Od EU Ukrajini stiže četiri milijarde evra za vojsku i to od zamrznutog novca RUSKE CENTRALNE BANKE (FOTO)
ursula-fon-der-lajen.jpg
PlanetaEU ĆE DATI 2 MILIJARDE EVRA ZA DRONOVE ZA UKRAJINU! Fon der Lajen objavila odluku nakon sastanka sa gensekom NATO, plan za korišćenje zamrznute RUSKE IMOVINE
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (1).jpg
PlanetaNATO GRADI MOĆNI ŠTIT NA ISTOKU EVROPE! Evropa udružena i odlučna, da li će DRON ZID konačno zaustaviti ruski prodor?! "Motriće na svaki pokret"
Putin.jpg