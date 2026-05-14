Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, komentarišući ponovljene američke i izraelske pretnje svojoj zemlji, rekao je da je Iran navikao na njih.

„Oni već dugo ponavljaju svoje pretnje na razne načine, ali i sami znaju da nisu i neće dobiti nikakve rezultate od tih pretnji, čak ni od rata koji su pokrenuli“, rekao je za novinsku agenciju IRNA.

Ministar je naglasio da ne postoji vojno rešenje za pitanja vezana za Iran i rekao da se njegova zemlja „neće pokoriti“. Aragči je dodao da druga strana treba da zna da se rešenja za pitanja sa Iranom moraju tražiti van vojne arene.

U međuvremenu, Donald Tramp je izjavio da mu je kineski predsednik Si Đinping tokom sastanka u Pekingu rekao da Kina neće isporučivati vojnu opremu Iranu i da podržava očuvanje otvorenog Ormuskog moreuza.

„Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je velika izjava“, rekao je Tramp u intervjuu za FOX News. Tramp je dodao da je Si rekao da Kina želi da Ormuski moreuz ostane otvoren jer Peking kupuje velike količine nafte iz regiona.

„Predsednik Si bi želeo da vidi postignut dogovor. Rekao je: 'Ako postoji bilo šta što mogu da uradim da pomognem, voleo bih da pomognem'“, rekao je Tramp. Kineske vlasti još nisu potvrdile Trampove tvrdnje.

U saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova o sastanku nije pomenut Iran niti Ormuski moreuz, već je navedeno samo da su dvojica lidera razgovarala o „važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima“, uključujući Bliski istok, Ukrajinu i Korejsko poluostrvo.