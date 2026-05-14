Oko trideset brodova je prošlo kroz Ormuski moreuz od srede uveče, rekao je u četvrtak komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC).

On je naglasio da je brodovima povezanim sa „neprijateljskom zemljom“ i dalje zabranjeno da prolaze tom rutom, javila je novinska agencija Fars.

Prema novinskoj agenciji Tasnim, povezanoj sa IRGC-om, kineski brodovi bili su među onima koji su prošli kroz Ormuz tokom noći.

Dozvoljen im je tranzit nakon intenzivnih napora obe zemlje, pri čemu su bliski bilateralni odnosi i strateško partnerstvo igrali odlučujuću ulogu, navodi se u izveštaju.

Tasnim nije precizirao tačan broj plovila, već je samo izvestio o „određenom broju kineskih brodova“ koji su prošli kroz Ormuski moreuz nakon koordinacije sa Iranom.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Kina i Iran se dugo smatraju bliskim saveznicima, na veliko razočaranje Vašingtona, koji pokušava da primora Teheran da ukine blokadu moreuza uvedenu nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran krajem februara, ističe agencija DPA.

Izveštaj o prolasku kineskih brodova kroz moreuz stigao je dok je američki predsednik Donald Tramp u Pekingu na razgovorima sa predsednikom Si Đinpingom.

Prema Beloj kući, obe strane su se složile da Ormuski moreuz mora ostati otvoren za isporuku energenata.

Iran preuzima kontrolu nad moreuzom

Iran je preuzeo kontrolu nad moreuzom ubrzo nakon američkog i izraelskog napada 28. februara, de fakto zaustavivši komercijalni brodski saobraćaj i preteći da će napasti brodove koji nisu tražili dozvolu za tranzit.

SAD su odgovorile sopstvenom blokadom iranskih luka sa ciljem da uguše prihode zemlje od nafte.

Teheran dosledno tvrdi da Ormuski moreuz nije blokiran. Međutim, u stvarnosti, brodarske kompanije moraju da se koordiniraju sa iranskim vlastima i dozvoljeno im je da prođu kroz koridor blizu iranske obale samo uz visoku naknadu, objašnjava DPA.

Prema rečima stručnjaka za međunarodno pravo, takve naknade krše pravo tranzitnog prolaza.