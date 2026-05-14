Bivši predsednik Venecuele Nikolas Maduro, koji je u pritvoru SAD, prebačen je u ćeliju sa još 18 zatvorenika, rekao je njegov sin u intervjuu za Špigl.

„Od uskršnje nedelje on je u zajedničkoj ćeliji sa 18 drugih zatvorenika“, rekao je Nikolas Maduro Gera.

Prema njegovim rečima, polovina njih govori španski. Maduro komunicira sa svojim cimerima u ćeliji, gleda televiziju i uči engleski.

Sin političara je dodao da dok je u zatvoru, on provodi dosta vremena čitajući Bibliju. Sin takođe naručuje knjige od svog oca.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku

Američke trupe su 3. januara pokrenule masovni vazdušni napad na Karakas, kidnapovale Madura i njegovu suprugu, a zatim ih odvele u Njujork.

Predsednik SAD Donald Tramp je najavio da će im se suditi zbog navodne umešanosti u „narkoterorizam“. Predsednik i njegova supruga negiraju bilo kakvu krivicu.

Kurir.rs/Špigl/RIA Novosti

