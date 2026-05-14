Brodovi koji plove Crvenim morem i Adenskim zalivom, suočeni sa pretnjom napada jemenskih pobunjenika Huta, pribegavaju novim i nekonvencionalnim metodama kako bi signalizirali da nemaju veze sa Izraelom, SAD ili Velikom Britanijom.

Taktika, koja uključuje kreativno korišćenje sistema za identifikaciju brodova, pokušaj je da se izbegnu napadi i obezbedi bezbedan prolaz kroz jednu od najvažnijih brodskih ruta na svetu, izveštava Skaj njuz.

Kreativna upotreba sistema za identifikaciju

Jedna od ključnih metoda koju brodovi koriste jeste izmena podataka u svom sistemu za automatsku identifikaciju (AIS). Umesto standardnih informacija o odredištu, posade unose poruke poput „Sva posada je kineskog porekla“ ili „Nema veze sa Izraelom“.

Na ovaj način pokušavaju da direktno komuniciraju sa operaterima koji prate pomorski saobraćaj i donose odluke o napadima, nadajući se da će ih takve poruke poštedeti.

Stručnjaci za pomorsku bezbednost ističu da, iako ova praksa može delovati genijalno, njena efikasnost ostaje upitna. Huti se ne oslanjaju isključivo na AIS podatke za izbor ciljeva, već koriste i druge obaveštajne izvore. Ipak, brodarske kompanije veruju da se svaki pokušaj smanjenja rizika isplati.

Signaliziranje Iranu kao ključnom akteru

Iako su napadi direktno pripisani Hutima, veruje se da Iran igra ključnu ulogu u pružanju obaveštajnih podataka potrebnih za ciljanje brodova. Stoga se ove indirektne poruke ne šalju samo Hutima, već i njihovim iranskim sponzorima. Slanjem signala neutralnosti, brodovi se nadaju da će ih iranski obaveštajni sistemi ukloniti sa liste potencijalnih meta.

Ova strategija „digitalne kamuflaže“ otvara novo poglavlje u pomorskom ratovanju, gde informacije i njihova manipulacija postaju jednako važno oružje kao i rakete. Analitičari upozoravaju da bi takve metode mogle dovesti do dalje eskalacije, jer bi suprotstavljena strana mogla početi da koristi dezinformacije putem istih kanala.