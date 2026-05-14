Slušaj vest

Četrdeset jedna osoba u Sjedinjenim Državama se prati zbog moguće izloženosti hantavirusu, saopštili su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Većini je savetovano da ostanu kod kuće i izbegavaju kontakt sa drugim ljudima tokom 42-dnevnog perioda posmatranja, preneo je Rojters.

Tri grupe pod nadzorom

Dr Dejvid Fiter, koji vodi tim za reagovanje na epidemiju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, objasnio je da ljudi pod nadzorom potiču iz tri glavne grupe.

1/8 Vidi galeriju Kako izgleda karantin za zaražene hantavirusom sa kruzera smrti Foto: AP, Alberto Valdes/EFE

„Prva se sastoji od putnika koji su se nedavno vratili u zemlju i sada se nalaze u Nebraski i Emoriju. Druga grupa se sastoji od putnika koji su već napustili brod i vratili se kući pre nego što je žarište infekcije identifikovano.“

„Treća grupa su ljudi koji su možda bili izloženi virusu tokom putovanja, posebno na letovima gde je bila prisutna osoba sa simptomima“, rekao je Fiter novinarima.

Podsetimo se da su pre tri dana potvrđena još dva slučaja infekcije hantavirusom među evakuisanim putnicima sa kruzera MV Hondius - jednom Amerikankom i jednom Francuskinjom. Američke vlasti su tada takođe objavile da je još jedan putnik imao blage simptome bolesti. SZO je preporučila zdravstveni nadzor i 42-dnevni karantin zbog retkog soja hantavirusa Andes, koji se može prenositi sa osobe na osobu.