Vaspitačica (24) jednog vrtića u Beču bila je u vezi i zatrudnela sa učenikom (14)!

List „Krone“ je izvestio o delikatnoj vezi između vaspitačice u vrtiću i školarca. Prema izveštaju, žena je čak i zatrudnela kao rezultat ove veze, koja je mesecima bila tajna. Navodno su se dečak i dvadesetčetvorogodišnjakinja upoznali na jednom obrazovnom kampusu u Beču.

Intimna veza je naknadno rezultirala trudnoćom. Navodno su kolege žene znale za skandaloznu vezu, ali nisu ništa rekle. Nažalost, žena je u međuvremenu izgubila nerođeno dete i, prema izveštaju lista „Krone“, trenutno je na bolovanju.

Predstavnici obrazovnih institucija rekli su listu „Krone“ da je školsko rukovodstvo ispunilo svoju obavezu prijavljivanja odmah nakon što je saznalo za sumnju i obavestilo Kancelariju za dobrobit mladih u Beču i Direkciju državne policije u Beču.

Nastavnica se suočava ne samo sa profesionalnim već i sa krivičnim posledicama. Prema pisanju lista „Krone“, bečko javno tužilaštvo će verovatno pokrenuti istragu zbog sumnje na zloupotrebu položaja vlasti.

Ukoliko bude osuđena, žena bi mogla da se suoči sa do tri godine zatvora.