Libanska grupa Hezbolah saopštila je danas da je izvela napade protiv izraelskih trupa na jugu Libana, ali i na trupe koje se nalaze na severu Izraela.

U saopštenju se navodi da je napad na trupe stacionirane na jugu Libana bio odgovor na izraelsko kršenje primirja i napade u tom području, javlja Al Džazira,

Kad je reč o napadu na trupe na izraelskoj teritoriji, saopšteno je da su meta napada dronom bili izraelski vojnici.

Prethodno je izraelska vojska saopštila da je "nekoliko izraelskih civila povređeno i evakuisano" nakon napada libanskog drona.

Kurir.rs/Al Džazira

