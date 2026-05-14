Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp do petka će boraviti u zvaničnoj poseti Kini, na poziv tamošnjeg predsednika Si Đinpinga.

Televizija Newsmax Balkans jedini medij iz regiona u Trampovoj pratnji, a novinar Newsmax Balkans Ognjen Medić izveštava direktno iz Pekinga, gde prati ovu istorijsku posetu iz samog centra dešavanja.

On je u svom izveštaju naveo detalje prvog dana posete.

Donald Tramp je poručio na svečanoj večeri da američki i kineski narod imaju mnogo toga zajedničkog, posebno kada je reč o poštovanju rada, ističući da svet u kojem SAD i Kina sarađuju predstavlja nešto posebno.

Tramp je u svom obraćanju rekao da mu je ukazana "velika čast" dobrodošlicom u Pekingu i zahvalio Siju na "veličanstvenom dočeku".

Kineski predsednik Si Đinping priredio je državni banket u Velikoj sali naroda u Pekingu u čast američkog predsednika Donalda Trampa tokom njegove zvanične posete Kini.

Si Đinping je tokom zdravice poručio da "podmlađivanje kineske nacije i ponovno stvaranje Amerike velikom mogu ići ruku pod ruku" i dodao da bi Kina i Sjedinjene Američke Države "trebalo da budu partneri, a ne rivali".

Novinar Njuzmaksa je ranije rekao da su bezbednosne mere podignute na najviši nivo i da je čitav grad prilagođen dolasku američke delegacije.

"Veliki broj međunarodnih medija raspoređen je oko ključnih lokacija, a praktično ceo protokol funkcioniše gotovo vojnički precizno. Hotel u kom se nalazimo pretvoren je u svojevrsni svetski pres-centar iz kog izveštavaju najveće globalne medijske kuće", dodao je Medić.

