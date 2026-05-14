Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je danas da će Jerusalim "zauvek" ostati pod kontrolom Izraela, istakavši da je država Izrael "jača nego ikad" dok je istovremeno "režim u Iranu slabiji nego ikad".

"Nastavićemo borbu protiv svih pretnji radikalnog islama", rekao je netanjahu na svečanosti povodom Dana Jerusalima, javlja Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, da Izrael nije pokrenuo rat protiv Irana u junu prošle godine i u februaru ove godine, "Iran bi danas posedovao nuklearnu bombu".

"Naši neprijatelji žele da nas sve unište bez izuzetka. Ali imaju i drugi cilj: da nas iščupaju iz Jerusalima. Njihov slogan 'Na putu smo ka Jerusalimu' izražava njihovu zlonamernu nameru da nas uklone iz srca jevrejske nacije. Nećemo dozvoliti da se to dogodi.

Samo Jerusalim pod izraelskom vlašću je istinski slobodan grad za sve religije i sve nacije", poruka je izraelskog premijera.

Netanjahu je izrazio tvrdnju da je Izrael postigao uspehe u borbama protiv Hamasa i Hezbolaha, kao i protiv Irana.