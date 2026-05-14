Putovanje američkog predsednika Donalda Trampa u Kinu završiće se u petak, ali ne pre nego što se samit privede kraju sa još nekoliko događaja.

Tramp je u Pekingu bio prilično zauzet - od prisustvovanja državnom banketu i učešća u razgovorima visokog uloga sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, do posete svetom Hramu neba.

Evo šta je na rasporedu za Trampov poslednji dan u Kini:

8.00 po lokalnom vremenu: Predsednik će imati "vreme za izvršne poslove" (executive time), koje će biti zatvoreno za medije;

11.30 po lokalnom vremenu: Tramp i Si će se zajedno fotografisati;

11.40 po lokalnom vremenu: Tramp i Si će učestvovati u zajedničkom bilateralnom ispijanju čaja;

12.15 po lokalnom vremenu: Predviđeno je da dvojica lidera nastave sastanak uz ručak.

Kad se ručak završi, Tramp će napustiti Kinu i krenuti nazad u SAD.