Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog moreuza, i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

"Rekao je da neće davati vojnu opremu, rekao je to snažno", kazao je Tramp za Fox News, nakon sastanka dvojice lidera u Pekingu, prenosi Reuters.

Tramp je kazao da mu je Si Đinping rekao da bi "voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza".

"I rekao je 'ako mogu da pomognem bilo kako, voleo bih da pomognem'", dodao je Tramp.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 20 odsto međunarodne trgovine naftom i tečnim gasom, odvija se otežano od početka marta, nakon što je Iran blokirao taj prolaz za brodove za koje je naveo da dolaze iz neprijateljskih zemalja.

Kurir.rs/Foks njuz

Ne propustitePlaneta"SVA POSADA SU KINEZI": Brodovi u zalivu koriste posebne taktike kako bi izbegli iranske napade
iranska-garda.jpg
PlanetaTRAMP SLETEO U KINU, OBJAVLJEN SNIMAK, SVE JE POD KONAC! Postrojeni GARDISTI ga dočekali na aerodromu u Pekingu, ključni sastanak sa Sijem sutra (FOTO/VIDEO)
Kina Peging Donald Tramp (12).jpg
PlanetaISTORIJSKI SUSRET! Zašto je Trampova poseta Kini ključna za svet? Sastanak sa Sijem može rešiti MNOGO problema, OVO su 4 CRVENE LINIJE Pekinga!
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaKROZ ORMUSKI MOREUZ TOKOM NOĆI PROŠLO 30 BRODOVA! Iranska garda: "Blokada je i dalje na snazi za neprijatelje"
x AP Information Technician Second .jpg
PlanetaTRAMP IDE U PEKING KOD SIJA! O čemu će razgovarati lideri dve VELESILE, na stolu je mnogo toga, Tajvan i Iran - najvažnije teme susreta koji može promeniti sve?
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaPOTPUNA BLOKADA IRANSKIH LUKA! Američke snage drže pod kontrolom više od 70 tankera! Garda objavila snimak akcije zaplene broda, prikazana MAPA američkih udara!
Iran.jpg