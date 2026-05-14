Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuskog moreuza, i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

"Rekao je da neće davati vojnu opremu, rekao je to snažno", kazao je Tramp za Fox News, nakon sastanka dvojice lidera u Pekingu, prenosi Reuters.

Tramp je kazao da mu je Si Đinping rekao da bi "voleo da vidi otvaranje Ormuskog moreuza".

"I rekao je 'ako mogu da pomognem bilo kako, voleo bih da pomognem'", dodao je Tramp.

Plovidba Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 20 odsto međunarodne trgovine naftom i tečnim gasom, odvija se otežano od početka marta, nakon što je Iran blokirao taj prolaz za brodove za koje je naveo da dolaze iz neprijateljskih zemalja.