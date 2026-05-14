Broj žrtava masovnog ruskog bombardovanja koje je pogodilo Kijev u noći između srede i četvrtka porastao je na 16.

Poginulo je i dvoje dece, saopštila je večeras Nacionalna služba za vanredne situacije Ukrajine na Telegramu.

"Radovi se i dalje nastavljaju u Kijevu na ruševini zgrade koja je u ruskom raketnom napadu sravnnjena sa zemljom, od prvog do devetog sprata", rekao je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju četvrtkom.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je petak, 15. maj, nacionalnim danom žalosti u znak sećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.

Zelenski je rekao ranije danas da je Rusija u napadima 13. i 14. maja koristila 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova protiv njegove zemlje.