Slušaj vest

Dečak star 14 godina ubijen je večeras, a dve osobe su ranjene u pucnjavi koja se povezuje sa trgovinom drogom u Nantu na jugu Francuske, saopštili su izvori bliski istrazi.

Među ranjenima je najmanje jedan maloletnik, prenosi Figaro.

Pucnjava se dogodila oko 19.30 sati ispred stambene zgrade, a naoružani ljudi, koji su stigli na dvotočkašu, pobegli su sa lica mesta pošto su ispalili hice.

Prema izvorima bliskim istrazi, dečak je navodno upucan u srce.

Dve ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu nisu u životnoj opasnosti, prema početnim izveštajima drugog izvora bliskog istrazi.

Kurir,rs/Figaro

Ne propustitePlanetaPOZNATI DETALJI KRVAVOG PIRA U FRANCUSKOJ! Napadač otvorio vatru sa trotineta, pobegao automobilom! (VIDEO, FOTO)
profimedia-1098139702.jpg
PlanetaPUCNJAVA U NICI, IMA MRTVIH I RANJENIH! U toku je policijska operacija, stanovništvu poslato hitno upozorenje da izbegava oblast napada! (FOTO/VIDEO)
Nica
PlanetaMUŠKARAC PRETIO NOŽEM POLICAJCU, ONI GA UBILI! Incident na Korzici: Pokušali da ga smire pištoljem sa strujnim udarom, on NASTAVIO DA NASRĆE
francuska policija
PlanetaPRVI SNIMCI NAKON PUCNJAVE U PARIZU, NAPADAČ LEŽI SAVLADAN! Vitlao nožem, policija otvorila vatru (FOTO/VIDEO)
Pariz
PlanetaPUCNJAVA U CENTRU PARIZA! Evakuacija putnika sa železničke stanice Monparnas, zastoj u saobraćaju, stižu kola hitne pomoći (FOTO)
profimedia0859503791.jpg