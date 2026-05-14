TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ: Dečak (14) ubijen u pucnjavi, dve osobe ranjene
Dečak star 14 godina ubijen je večeras, a dve osobe su ranjene u pucnjavi koja se povezuje sa trgovinom drogom u Nantu na jugu Francuske, saopštili su izvori bliski istrazi.
Među ranjenima je najmanje jedan maloletnik, prenosi Figaro.
Pucnjava se dogodila oko 19.30 sati ispred stambene zgrade, a naoružani ljudi, koji su stigli na dvotočkašu, pobegli su sa lica mesta pošto su ispalili hice.
Prema izvorima bliskim istrazi, dečak je navodno upucan u srce.
Dve ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu nisu u životnoj opasnosti, prema početnim izveštajima drugog izvora bliskog istrazi.
Kurir,rs/Figaro
