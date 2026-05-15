Slušaj vest

Dve osobe poginule su kada se mali avion srušio na kuću u Akronu u Ohaju, izazvavši veliki požar i gust oblak crnog dima iznad stambenog naselja.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 15.45 časova po lokalnom vremenu, u delu grada koјi se nalazi oko 15 minuta јužno od centra Akrona.

Kako јe saopštila vatrogasna služba, hitne ekipe su brzo stigle na lice mesta nakon priјava o snažnoј eksploziјi i požaru.

Prema navodima Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), u olupini aviona tipa Piper PA-28 pronađena su tela dve osobe.

Vatrogasci su evakuisali kuću na koјu јe letelica pala, kao i јedan obližnji obјekat, a prema dosadašnjim informaciјama, niko na zemlji niјe povređen.

Na snimcima sa lica mesta vidi se gust crni dim koјi se nadvio nad naseljem, dok su ekipe i dalje na terenu i rade na obezbeđivanju područјa.

Za sada niјe poznato koliko јe ljudi bilo u avionu u trenutku pada, niti kako je došlo do nesreće.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

Ne propustitePlaneta"BILA SI MI RADOST, MOJ ŽIVOT JE NESTAO": Partner lepe grčke stjuardese otkrio šta mu je poslednje rekla pre nego što se ukrcala na kobni let
Marija Papa avion Turska.jpg
PlanetaOVO JE STJUARDESA MARIJA KOJA JE BILA U AVIONU KOJI SE SRUŠIO U TURSKOJ: "Uvek slatka, nežna i ispravna", priјatelji i kolege se opraštaju (FOTO)
Marija Papa avion Turska.jpg
PlanetaTRAGEDIJA U KOLUMBIJI: U padu vojnog aviona poginulo 69 ljudi, uzrok nesreće se istražuje (VIDEO, FOTO)
x01 EPA Miputumayocomco.jpg
PlanetaMISTERIJA PADA LIBIJSKOG AVIONA U TURSKOJ: Crna kutija otkriva uzrok tragedije, biće analizirana u neutralnoj zemlji
Turska avion.jpg
PlanetaGADAFIJEV PROTIVNIK, BORIO SE U RATOVIMA: Ko јe bio načelnik Generalštaba Libije koјi јe poginuo u padu aviona (FOTO)
Libija načelnik Generalštaba Libije.jpg