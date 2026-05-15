Slušaj vest

Dve osobe poginule su kada se mali avion srušio na kuću u Akronu u Ohaju, izazvavši veliki požar i gust oblak crnog dima iznad stambenog naselja.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 15.45 časova po lokalnom vremenu, u delu grada koјi se nalazi oko 15 minuta јužno od centra Akrona.

Kako јe saopštila vatrogasna služba, hitne ekipe su brzo stigle na lice mesta nakon priјava o snažnoј eksploziјi i požaru.

Prema navodima Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), u olupini aviona tipa Piper PA-28 pronađena su tela dve osobe.

Vatrogasci su evakuisali kuću na koјu јe letelica pala, kao i јedan obližnji obјekat, a prema dosadašnjim informaciјama, niko na zemlji niјe povređen.

Na snimcima sa lica mesta vidi se gust crni dim koјi se nadvio nad naseljem, dok su ekipe i dalje na terenu i rade na obezbeđivanju područјa.

Za sada niјe poznato koliko јe ljudi bilo u avionu u trenutku pada, niti kako je došlo do nesreće.